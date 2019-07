Última chamada: inscrições para cursos técnicos do SENAI encerram no dia 28

Quem quer acelerar sua entrada no mercado de trabalho da indústria tem até 28 de julho para se inscrever num dos cursos técnicos do SENAI Bahia. Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Redes de Computadores e Biotecnologia são algumas das opções ofertadas na capital e em mais sete municípios do estado. As vagas são limitadas.

São cursos com tempo de formação médio de 24 meses e um de seus propósitos é o acesso imediato ao mercado de trabalho, além da perspectiva de requalificação ou mesmo reinserção de profissionais. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site www. tecnicosenai.com.br, onde o candidato também acessa o edital e outras informações.

Softwears educacionais em laboratorio no SENAI CETIND, em Lauro de Freitas (Foto: Valter Pontes / Sistema FIEB)

Apostando na qualidade da instituição, Uilson Barbosa Jr., 29, terminou a escola e ingressou num curso técnico do SENAI. Fez Edificações na unidade Dendezeiros, em Salvador, e logo começou a estagiar na área. Dedicado, alcançou, em menos de dez anos, o cargo de executivo de vendas técnicas numa empresa multinacional. “Além de oferecer uma excelente base, o técnico é mais curto que a graduação, o que acelerou minha vida profissional”, pontua.

Um dos cinco maiores complexos de Educação Profissional do mundo e o maior da América Latina, o SENAI forma profissionais para diversas áreas da indústria brasileira. Na Bahia, a instituição conta com 21 unidades equipadas com laboratórios e oficinas que reproduzem o ambiente industrial. “Isso faz com que nossos alunos vivenciem o dia a dia das empresas, concluindo o curso com experiências práticas”, explica do diretor do SENAI-BA, Rodrigo Vasconcelos.

Aluno na fábrica modelo do SENAI Cimatec (Foto: Angelo Pontes / Sistema FIEB)

Inovação em tecnologias e métodos

Além de oferecer formação profissional de qualidade, os cursos técnicos da instituição têm formatos educacionais diferenciados, que vão além do tradicional. Uma destas iniciativas é a adoção da metodologia Theoprax, implantada na Bahia há 11 anos, em parceria com o Instituto Fraunhofer, da Alemanha. Representa hoje um diferencial na execução de projetos pelos alunos, aplicados na indústria.

A partir do segundo semestre de 2019, o SENAI-BA adotará a ferramenta Google For Education como plataforma de apoio às atividades educacionais, que inclui salas de aula virtual, uso de hangouts, dentre outros recursos tecnológicos adaptados à educação. “Isso irá beneficiar muito a rede de educação da instituição, pois alunos e professores podem trocar informações entre as unidades e assim potencializar as experiências pedagógicas”, avalia Ricardo Nunes, especialista da Foreducation EdTech, instituição parceira da Google voltada para a educação.

Aulas práticas em kits produzidos pelo proprio SENAI (Jefferson Peixoto / Sistema FIEB)

Estudantes baianos na Rússia

Quatro jovens baianos embarcam para Kazan, na Rússia, em agosto, para participar da maior competição de educação profissional do mundo, o WorldSkills 2019. Os estudantes do SENAI se destacaram nas seletivas estadual e nacional e vão representar o Brasil, pela primeira vez, no torneio internacional. A Bahia levará representantes de três ocupações: Tecnologia de Laboratório Químico, Mecatrônica e Logística Internacional.

“Lá, os competidores resolvem desafios da indústria, mobilizando seus conhecimentos, suas habilidades e suas atitudes, desenvolvidas no seu processo de formação e estimulados por docentes, mediadores de sua aprendizagem”, explica a delegada técnica da equipe baiana, Fernanda Mikulski.

