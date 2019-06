Últimas vagas para a palestra gratuita sobre comunicação

A Secretaria de Comunicação da Câmara Municipal de Salvador (CMS) realizará nesta sexta-feira (7), às 9h, a palestra Comunicação na Atualidade, no Centro de Cultura da Casa Legislativa. O evento gratuito, que tem como objetivo debater os desafios da comunicação contemporânea nos campos do rádio, jornal, internet, TV e Comunicação Legislativa está com últimas vagas.

As inscrições podem ser feitas pelo site

Dentre os palestrantes convidados estão Linda Bezerra, editora-chefe do Correio*; Jefferson Beltrão, apresentador e locutor da A Tarde FM; Eduardo Caruso, gerente de jornalismo da Record TV Itapoan; Marcello Chamusca, pesquisador de cibercultura e coordenador dos cursos de Comunicação da UCSal, além do vereador Luiz Carlos de Souza, secretário de Comunicação da CMS.

A atividade é voltada estudantes e profissionais de comunicação, mas qualquer pessoa pode participar do evento, que contará com certificação de 4h. Após a palestra, o público poderá fazer perguntas aos palestrantes e tirar dúvidas sobre o atual mercado de comunicação.

Temas:

Comunicação Legislativa

Estreitando o diálogo da Casa Legislativa com a População por meio das novas tecnologias (vereador Luiz Carlos de Souza)

Jornal

Os desafios do jornalismo impresso na era digital: “A experiência do jornal Correio*” (Linda Bezerra)

Rádio

Radiojornalismo: como reagir às mudanças (Jefferson Beltrão)

TV

Novas tecnologias e o futuro da TV (Eduardo Caruso)

Internet

Comunicação e Pós-verdade na Era das Fake News (Marcello Chamusca)

Serviço:

Comunicação na Atualidade

Data: 7 de junho (sexta-feira)

Hora: 9h

Local: Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador, na Praça Municipal, ao lado da prefeitura

Entrada: Gratuita

Inscrições: www.sympla.com.br

Certificação de 4h

Informações: secretariadecomunicacao@cms.ba.gov.br