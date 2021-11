Último affair de Marília Mendonça, funkeiro baiano presta homenagem

Matheuzinho, funkeiro baiano apontado como último affair de Marília Mendonça, mudou sua foto de perfil no Instagram após a confirmação da morte da cantora na tarde desta sexta-feira (5). O cantor substituiu a foto pela cor preta em sinal de luto e não se manifestou nas redes sociais.

Seus fãs e os de Marília escreveram mensagens de apoio pela morte prematura da cantora, vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais.

"Caracas mano, não acredito, acabei de ver a notícia da Marília Mendonça. Meus pêsames irmão, desejo que Deus toque seu coração e que você se recupere o quanto antes desta dor", "Meus sentimentos", "Força", "Meus sentimentos, não consigo acreditar", "A vida nada mais é do que uma coleção de momentos. Que sua coleção com Marília fique em sua memória e coração para sempre", foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores do cantor.