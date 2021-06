Último capítulo? Reunião entre rodoviários e TRT5 pode ser a última antes de greve

Rodoviários de SAlvador e empresários do setor de transporte público na cidade farão a última rodada de conciliação no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (TRT5) na próxima sexta-feira (4) para tentar o consenso sobre o reajuste salarial da categoria e as formas de pagamento dessa correção. Outras reuniões já aconteceram e empacaram. A próxima pode ser determinante para a realização ou não de uma greve em Salvador.

O impasse do momento é: oss rodoviários aceitaramo valore de reajuste proposto pelo TRT5, com aumento de 7,59%, mas há discordância em relação ao número de parcelas para esse pagamento. A proposta é de pagamento em três parcelas, mas a categoria exige pagamento direto.

O encontro virtual será mediado pela presidente do TRT-5, Dalila Andrade, que, no início da semana derrubou a liminar que impedia os rodoviários de deflagrarem greve. Na ocasião, a desembargadora afirmou que é um direito constitucional dos trabalhadores, mas como transporte público municipal é uma atividade essencial, ficou estabelecido que uma eventual paralisação precisa seguir algumas regras.

São elas: pelo menos 60% da frota saia nos horários de pico (5h às 8h e das 17h às 20h) e 40% nos demais horários. Em caso de descumprimento, a multa estipulada é de R$50 mil por dia.

Além disso, o Sindicato também se comprometeu a não parar até o dia da reunião, que inicia às 14h. Caso não haja acordo, a ideia inicial da categoria é de fazer reuniões diárias das 4h às 8h para pressionar o patronato com o atraso na saída dos ônibus das garagens.

Caso não seja suficiente, e a categoria continuar liberada para realizar greves, o risco de paralisação é real.