Ultramaratona começa neste sábado (30) no Centro de Salvador

Qual tal começar a correr num dia e só terminar no outro? Parece loucura, mas tem gente que gosta e pratica e os soteropolitanos poderão conferir uma ultramaratona pela primeira vez no Centro de Salvador. A UltraOne 12h terá 12h de corridas ininterruptas na Avenida da França, no Comércio. A prova terá início às 20h deste sábado (30) e encerra apenas às 8h do domingo (1)

Serão três categorias diferentes: Modo Loucura – que consiste na prova individual; o Modo Dupla, dividindo o desafio com um parceiro; e o Modo DeGalera, quer será formada por equipes de seis pessoas. A UltraOne 12h é um desafio composto por única etapa, com total liberdade de ritmo. Completam a ultramaratona aqueles que correm durante as 12h ou que fizerem até esse período acima de 42 km.

A prova faz parte das iniciativas do programa #vemprocentro da Prefeitura de Salvador, por meio da Empresa Salvador Turismo (Saltur), e, de acordo com o diretor técnico da prova, Diego Lessa, haverá música, animação e um esquema de hidratação diferenciado durante as 12h da competição, sempre visando o bem-estar dos atletas. “Essa é uma competição onde os atletas precisam atingir seus próprios limites e colocar a determinação e treinos juntos com a coragem. Tenho certeza que será a ultramaratona urbana mais bonita do país”, diz.