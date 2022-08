Um coworking diferente: conheça o espaço que compartilha uma cozinha industrial

Quase sempre quando a gente pensa em um coworking lembra logo de um ambiente de escritório. E se esse espaço compartilhado fosse uma cozinha industrial? Bom, ele existe. E coworking diferente tem nome, endereço e está localizado no Rio Vermelho, em Salvador. O espaço do marketplace de Alimentos e Bebidas do Prateleira Shop (@prateleira_shop) iniciou as operações da nova cozinha há pouco mais de dois meses e agora está em busca de empreendedores do ramo da alimentação e de bebidas que precisam sair da cozinha de casa para expandir seus

serviços.

Com capacidade para produzir até 150 kg de alimentos/turno, a cozinha tem 15 m2 e dispõe de forno, fogão, freezer para insumos, freezer para armazenagem de produto final, geladeira, eletrodomésticos, panelas e toda a infraestrutura necessária seja para quem precisa criar, desenvolver um produto novo ou até para aquelas empresas em expansão, que necessitam ampliar a demanda e testar a viabilidade de novas operações e serviços. A estrutura conta ainda com uma área externa de, aproximadamente, 85 m² para operação de takeaway, delivery e mesas.

“Estamos funcionando a todo vapor. Todo mês temos novas adesões, mas ainda temos espaço, sim, para novas empresas acessarem. É uma oportunidade de baixo investimento inicial, já que não é preciso investir em nenhum equipamento, em obras e nem em contratos de longo prazo com imóvel. O cliente pode começar a produzir imediatamente, a qualquer hora, de forma rápida e mais acessível”, explica o chef de cozinha e criador do Prateleira Shopping, Dan Spinelli.

A ideia do coworking surgiu de uma inquietação do próprio Dan, quando buscou o espaço de uma cozinha para trabalhar e não encontrou aqui nada que tivesse essa proposta de uso compartilhado.

“Conversei com escolas do segmento para tentar locar apenas as horas necessárias para a minha produção, mas não avançou. Em seguida, tive alguns encontros com empreendedores para construirmos uma cozinha colaborativa e ratearmos os custos, algo que também não deu frutos. Então, decidi construir a cozinha com meu capital próprio e disponibilizar para outros negócios”.

Mão na massa

A cozinha do Prateleira Shop está disponível de segunda a domingo, 24 horas. A hora base de uso custa R$ 65, porém, Dan explica que esse valor pode ser ajustado conforme a realidade e a demanda de cada empreendedor. Na locação das horas de utilização da cozinha estão inclusas toda a infraestrutura e equipamentos, além dos custos com luz, água, gás, materiais de uso e limpeza.

“Na verdade, esse valor vai depender do estágio, da quantidade de horas necessárias e de quais serviços extras o empreendedor vai precisar. Em uma conta rápida, um contrato de um ano, por exemplo, vai significar uma redução próxima dos 65% em investimento inicial para esse empreendedor”.

No pacote anual com pagamento à vista, o coworking oferece alguns serviços como bônus, entre eles, a análise e desenvolvimento de embalagem para delivery, fichas técnicas, análise de custos do produto e fotografia profissional. Atualmente já operam no coworking de cozinha as marcas Temperê (@tempere.ba), Cocadas Mariah (@cocadasmariah) e QPaladar (@qpaladar).

“Por muito tempo os empreendedores e cozinheiros do segmento de alimentação e bebidas, não tiveram acesso a serviços e produtos inovadores. A cozinha é só nossa primeira fase. Temos todo um ecossistema para ser repensado com a ajuda de muita gente boa e com isso, auxiliar o empreendedor a vender mais e melhor com inovação, tecnologia e sustentabilidade”, completa Dan.

A analista do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-BA), Hirlene Pereira, destaca que esse é um modelo de negócio que tem potencial para crescer, justamente, porque oferecer uma alternativa mais simples de operação para quem quer começar a empreender nesse mercado.

“Inclusive, microempreendedores individuais podem estabelecer uma parceria entre si e tentar ratear o aluguel da cozinha e assim reduzir os custos de implantação, enquanto amplia a sua capacidade operacional e logística”.

Na hora de buscar um espaço compartilhado, a especialista aconselha apostar em parcerias e avaliar se está preparado para a operacionalização do delivery. “Primeiro, o empreendedor precisa identificar o que vende bem e tem maior margem. Em seguida, como se comporta o produto para entrega, ou seja, no transporte até chegar ao cliente. Avalie também as embalagens, faça teste de entrega e organize bem essa questão da logística”, recomenda.