Um dos fundadores do PT, Chico de Oliveira morre aos 85 anos

Morreu nesta quarta-feira (10), em São Paulo, aos 85 anos, o sociólogo Francisco de Oliveira, mais conhecido como Chico de Oliveira. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) nos anos 1980, Chico de Oliveira se formou em ciências sociais pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em 1956, e concluiu um doutorado em sociologia em 1992 pela Universidade de São Paulo, onde começou a dar aulas em 1988.

No ano de 2004, o sociólogo recebeu o prêmio Jabuti, a mais tradicional premiação literária do Brasil, pela obra Crítica à razão dualista/O ornitorrinco, publicado pela editora Boitempo.

Apesar de contribuir para a criação do partido, Chico de Oliveira tornou-se crítico ao PT após a chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência da República, em 2003. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo em 2016, Chico disse que o partido como "força transformadora tinha acabado".

Em nota, o PT lamentou a morte do sociólogo. "Chico foi também crítico ao PT, do qual se desfiliou em 2003. Nunca foi, no entanto, adversário. Em nome do PT, reconhecemos e agradecemos sua grande contribuição ao partido", diz o texto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.