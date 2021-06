Um homem é morto e outro preso em operação de combate ao tráfico em Itamaraju

Um homem foi morto e outro acabou preso durante a Operação Vista Alegre, realizada em Itamaraju, na última quarta-feira (23). A operação tinha como propósito o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão no bairro Vista Alegre, no município. Durante a ação, que contou com o apoio de policiais militares, um homem resistiu e acabou morto e outro foi preso por tráfico de drogas.

A Operação Vista Alegre, como foi intitulada, vinha investigando o comércio de entorpecentes no bairro homônimo e conseguiu a expedição dos mandados com o juízo criminal do município. Durante o cumprimento, em um dos endereços, houve resistência por parte de Luciano Teixeira dos Santos, o que originou uma reação dos investigadores. O homem, de 35 anos, chegou a ser socorrido ao Hospital Regional de Itamaraju, mas não resistiu.

Na residência de Luciano, foi encontrada uma grande quantidade de drogas – já prontas para comercialização – enterradas no quintal: noventa e oito buchas de maconha, 25 pinos de cocaína e uma pedra bruta de crack. As drogas pertenciam ao traficante e a homem de 24 anos, que foi preso na mesma ação. Ele já está na carceragem de Teixeira de Freitas, à disposição do Poder Judiciário.