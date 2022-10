Um jogador da base foi quem mais defendeu o Vitória em 2022

Da base do Vitória saiu o jogador mais regular do elenco principal de 2022. Na terceira temporada como atleta profissional, Eduardo mostrou disciplina tática, talento e conquistou espaço no time.

Escalado pelos quatro treinadores que passaram pelo clube - Dado Cavalcanti, Geninho, Fabiano Soares e João Burse -, o meia de 22 anos vestiu a camisa vermelha e preta em 33 jogos, 29 deles como titular. Nenhum outro atleta defendeu mais o Leão este ano.

O companheiro que se aproximou em número de partidas foi Luidy. O atacante entrou em campo em 32 jogos e em 23 deles ouviu o apito inicial já dentro das quatro linhas. Apesar da quantidade de atuações, ele é o único entre os seis atletas a serem citados aqui que deixou o time na reta final da Série C do Brasileiro por cair de desempenho.

Luidy está fora dos planos do Vitória para 2023, assim como Alemão, que também teve alta frequência de escalações.

O lateral direito esteve em 30 das 38 partidas disputadas pelo Leão na temporada, 28 como titular, mas já foi liberado pela diretoria rubro-negra para buscar outra agremiação.

Na sequência do ranking aparece o goleiro Lucas Arcanjo. Antes de precisar passar por cirurgia no ombro, em julho, ele foi o protetor das traves por 26 vezes.

À disposição até o final da temporada, o também prata da casa Marco Antônio foi um dos principais destaques do time. O zagueiro se firmou como titular e fez 24 jogos. Em apenas um deles saiu do banco de reservas.

Santiago Tréllez também entrou em campo 24 vezes. Único entre os citados que não esteve na Toca do Leão desde o início da temporada, o centroavante precisou de tempo pra conseguir se reencontrar.

Ele estreou em meados de março, fez 17 jogos como titular e acabou como um dos destaques da campanha de acesso à Série B, na vice-artilharia do time, com seis gols anotados. O contrato dele com o Vitória se encerrou, mas o clube negocia a renovação do vínculo.

Os jogadores que mais defenderam o Vitória em 2022

Eduardo - 33 jogos (29 como titular)

Luidy - 32 jogos (23 como titular)

Alemão - 30 jogos (28 como titular)

Lucas Arcanjo - 26 jogos (26 como titular)

Marco Antônio - 24 jogos (23 como titular)

Santiago Tréllez - 24 jogos (17 como titular)