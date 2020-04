Um mês após registrar 1ª morte por covid-19, Bahia chega a 100 óbitos

A Bahia teve sua 100ª morte em decorrência do novo coronavírus confirmada. O número foi anunciado no fim da tarde desta quarta-feira (29), em balanço divulgado pela Secretaria da Saúde (Sesab). Coincidentemente, a marca foi alcançada no mesmo dia em que o estado completou um mês do registro de sua primeira vítima fatal por covid-19.

Em 29 de março, a Sesab informou que um homem de 74 anos tinha falecido em Salvador. O idoso estava internado no Hospital da Bahia, entubado e em diálise contínua. No último levantamento daquele dia, o estado possuia 156 diagnósticos do novo coronavírus.

Já no balanço mais atual da Secretaria da Saúde baiana, há 2.676 pessoas infectadas com o novo coronavírus. Os casos confirmados estão espalhados por 134 municípios, com maior proporção em Salvador (61,25%, com 1.639 pacientes). Ainda de acordo com o boletim, 564 pessoas estão recuperadas da doença.

As mortes aconteceram nos municípios de Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Camaçari (1); Capim Grosso (1); Catu (1), sendo que a paciente foi contaminada na capital baiana; Feira de Santana (1); Gongogi (2); Ilhéus (4); Ipiaú (2); Itabuna (3); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5), um dos óbitos era residente no Rio de Janeiro; Nilo Peçanha (1); Salvador (62); Uruçuca (4); Utinga (1); Vitória da Conquista (3).

Um homem de 67 anos, com histórico de hipertensão e AVC, foi o 98º óbito confirmado. Ele estava internado em um hospital filantrópico de Salvador desde o dia 10 de abril, falecendo na última segunda-feira (27).

A 99ª morte foi um homem de 43 anos, com histórico de hipertensão e diabetes. Ele foi admitido em uma unidade de saúde da capital baiana na quinta-feira passada (23) e, no sábado (25), veio a óbito.

A 100ª fatalidade foi de uma mulher de 55 anos, com histórico de hipertensão e câncer do colo do útero. A morte foi registrada na última quinta-feira (23).

Dos 785 leitos disponíveis do Sistema único de Saúde (SUS) exclusivos para covid-19 na Bahia, a Sesab informou que 276 possuem pacientes internados, representando uma taxa de ocupação de 35%. Entre os 318 leitos de UTI adulto e pediátrico exclusivos para o coronavírus, 137 (43%) estão sendo utilizados.