Uma franquia para chamar de sua

Na quarta geração de franquias, o modelo de negócios amadureceu no Brasil e mostra tendências vantajosas para franqueados e franqueadores. Na verdade, uma franquia tem 15 vezes mais chance de sucesso do que um negócio autônomo. Entre as áreas que estão retomando crescimento estão os segmentos de beleza, odontologia e energia.

Especialista em Expansão de Franquias, o administrador de empresas Fábio Guerra destaca que entre os perfis de franqueadoras, estão as tradicionais em tempo e mercado, como alimentação e educação; as emergentes que criaram algum diferencial num mercado já existente e as novas marcas que exploram mercados novos ou demandas recém-criadas.

Fábio Guerra lembra que antes de iniciar uma franquia, é preciso conhecer o segmento e o negócio, além de compreender a clientela (Foto: Divulgação)

Já o perfil do franqueado é analisado por Guerra como o empreendedor de primeira franquia, ou seja, aquele que busca ser dono de um negócio; o empresário que busca diversificar investimentos com franquias e o multifranqueado, que está sempre na busca de uma nova marca para somar.

Para começar

Para Guerra, existem alguns itens a se pensar de acordo com o perfil do empreendedor antes de escolher uma franquia. “O primeiro item é o público que se busca atender. Existem franquias que são focadas em público A, B, outras C, D, mas ambas têm desafios e oportunidades. O futuro franqueado deve avaliar o que ele está buscando e o que o deixaria mais confortável na operação”, ensina.

O administrador faz questão de ressaltar que apesar das vantagens, quem trabalha com franquias não pode se enganar achando que o trabalho será fácil. “A primeira franquia é a mais difícil. Em relação às melhores oportunidades, meu conselho é investimentos menores, com alta escalabilidade, como por exemplo os quiosques. Neles, se investe pouco, tem mobilidade para mudar para outro shopping e é possível ter vários na mesma cidade”, orienta.

Guerra destaca ainda o potencial dos containers, que são semelhantes aos quiosques. “O próximo passo é viabilizar o financeiro. Investir em operações com menor investimento é o que irá possibilitar o primeiro negócio, ou seja, os outros virão pelo sucesso deste, então é importante acertar nesse”, explica.

Negócios locais

De acordo com o especialista em franchising e presidente do Grupo Kalaes Sidney Eduardo Kalaes, a Bahia é uma região quente e com um litoral extenso, favorecendo os segmentos em alta. “No entanto, é importante lembrar que o negócio só dará certo se houver esse engajamento mútuo. O franqueado precisa conhecer o franqueador no que tange a suporte, credibilidade, tempo de mercado e, acima de tudo, sobre a satisfação dos franqueados, uma vez que franqueados felizes são aqueles que estão vendendo seus produtos e serviços”, esclarece.

Sidney Kalaes defende que haja muita identificação entre franqueados e franqueadores para que o negócio cresça e prospere (Foto: Divulgação)

Kalaes destaca que antes de escolher uma franquia, é preciso que haja identificação com o ramo. “Se não houver amor ao setor escolhido, as dificuldades serão ainda maiores, uma vez que somos seres humanos com sentimentos e não só focados em negócios. Então, se a mente não acompanha o coração, a probabilidade do negócio não ser bom é muito grande”, completa.

Outro aspecto destacado por ele diz respeito às expectativas. “O franqueado tem que entender que franquia não representa sucesso absoluto, mas sim que, com a transferência de know how, o franqueado precisa absorver os ensinamentos e aplicá-los com muita competência e motivação”, diz, ressaltando que o franqueado também deverá seguir padrões. “Então, as pessoas que não gostam de seguir padrões não se sentirão felizes em um modelo de franquia”, finaliza.

Para acertar

• Planejem muito antes de investir em um negócio. Escolha seu segmento, estude sobre ele, pesquise bastante sobre e fique um especialista

• Conheça bem suas responsabilidades de empresário, começando pelo ramo escolhido, capital suficiente e disponível para montar o negócio.

• Dedicação e mente focada são as chaves para alcançar o sucesso pleno.

Dificuldade na adequação do ritmo de trabalho e trato com pessoas são os dois pontos que mais fecham franquias. Esteja atento!

• O franqueado precisa ser um bom gestor de pessoas, do contrário, dificilmente conseguirá reter talentos e ter um resultado efetivo no negócio.

• Desenvolva as ações e potencialize o investimento para um retorno muito maior do que o esperado.