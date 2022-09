'Uma hora dessas?', dispara Zeca Pagodinho após recusar tirar foto com fã

Imagina estar passeando em um shopping e acabar se encontrando com Zeca Pagodinho? Foi o que aconteceu com o internauta Gustavo Corrêa, que registrou o momento e publicou nas redes sociais, mas acabou viralizando com o vídeo ao mostrar o humor do artista logo nas primeiras horas da manhã.

Na gravação, o rapaz pediu uma foto com Zeca Pagodinho, mas, devido ao horário matinal, o artista se recusou a registrar o clique. "Ah, que isso? Uma hora dessas?", comentou o cantor.

Mesmo com o constrangimento, Gustavo não se abalou e comentou que estava feliz em ter trocado palavras com o artista. Fiz mais pelo entretenimento. Queria saber como ele reagiria. Me amarro nele, sou muito fã e entendo super a parte dele", falou em conversa ao site Extra.

Na rede social, Gustavo brincou sobre a situação: "Gente, releva. Ele deve estar de ressaca. Quase onze da manhã e gente pedindo para tirar foto com o cara... ressaca braba".