'Uma mão vai no volante e a outra...': Magnata faz hit com história de morador de rua

Um dos assuntos mais comentados da última semana, o caso do morador de rua Givaldo Alves que teve relações sexuais com uma mulher dentro de um carro virou tema de mais um hit do cantor Bruno Magnata, da La Fúria. Conhecido por aproveitar os assuntos que estão em alta para compor, ele não perdeu a oportunidade mais uma vez.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Magnata lançou o verso: "uma mão vai no volante e a outra no painho", em referência à entrevista que Givaldo concedeu na última semana, descrevendo como aconteceu a situação.

Entenda o caso

O episódio, que aconteceu no dia 9 de março, começou quando Sandra saiu de casa com a sogra para uma ação de caridade, promovida pela igreja evangélica que as duas frequentavam, em Planaltina.

A mãe do personal trainer teria dito que, horas antes, Sandra teria dado uma Bíblia para um morador de rua. Posteriormente, Sandra teria saído de casa novamente, e o marido foi à sua procura.

Saiba mais:

Lá, ele flagrou a mulher tendo relações sexuais com um morador de rua, dentro do próprio carro. Eduardo Alves agrediu, então, o sem-teto. "Eu conheço a Sandra, não é da índole dela. Temos um relacionamento de 3 anos. Durante esses anos, não teve um caso dela ter surtado", disse Alves, apontando que a mulher não fazia uso de nenhum medicamento.

Sandra havia começado a frequentar a Igreja três dias antes do incidente, de acordo com o relato do homem. Em um áudio obtido pelo Globo, a mulher afirma que enxergava o morador de rua ora como Eduardo, ora como Deus.

Eduardo Alves se diz preocupado com a honra e com a saúde da mulher, que passou a ser alvo de chacota. Ele diz ter deletado os seus perfis das redes sociais.