Uma nova Agenda Bahia para tempos desafiadores 

Nada mais propício do que um fórum criado para discutir desenvolvimento na Bahia do que o espaço virtual. Se desenvolvimento e tecnologia costumam andar de braços dados, desta vez a dupla foi fundamental para que o Fórum Agenda Bahia cumprisse a sua missão. Em um ano atípico e repleto dos desafios trazidos pela pandemia, o fórum se reinventou para acontecer completamente online. As conversas tão comuns nos intervalos do evento agora tiveram lugar no chat do YouTube. Apesar da mudança algo permaneceu inalterado: trocas ricas e muito conhecimento compartilhado.

No Fórum, 27 palestrantes convidados discutiram o tema desta edição: Dados da Gente em cinco eventos ao longo do ano (ver box). E mais, a versão digital trouxe como bônus a possibilidade de rever a tudo, com mais tempo para anotar o mais importante.

O evento completo segue disponível na página do CORREIO no YouTube (@correio24horas), onde estão conteúdos sobre temas como o mundo pós-pandemia, a retomada do turismo, empreendedorismo nos novos tempos e economia criativa. Somados, todos os eventos alcançaram, até ontem, 8,4 mil visualizações em 15 horas de transmissões. Em anos anteriores, os eventos atingiam uma plateia presencial de cerca de 1 mil pessoas.

Em palestras, debates e oficinas, sempre esteve presente a discussão aprofundada dos impactos das novas tecnologias na vida das pessoas, na rotina das empresas e no meio ambiente. E também a importância da privacidade e do poder de decisão de cada indivíduo sobre o uso de seus dados.

“O Agenda Bahia é uma plataforma que debate temas relevantes. O nosso propósito é debater futuros possíveis para uma melhor qualidade de vida dos baianos. E como planejar hoje esse amanhã” definiu Rachel Vital, curadora de conteúdo do fórum. Para o presidente do conselho de administração da Rede Bahia, Antônio Carlos Júnior, se o evento já se consolidou em importância no calendário baiano antes, nesse momento de pandemia, ele se fez ainda mais necessário. "O Agenda Bahia é um projeto que discute os meios de desenvolvimento do Estado há muito tempo e se torna mais necessário nesta situação de pandemia. A tecnologia avança e precisamos pensar em inovação, criatividade. É o fórum mais importante de discussão para o futuro e é de fundamental importância que o CORREIO se coloque nesta posição de trazer atualidade e discussão de futuro. A Agenda Bahia é inovadora porque discute o futuro com uma profundidade de questões que normalmente não são discutidas em fóruns empresariais", disse.



Parceiros

Para fazer o evento acontecer, o CORREIO contou com uma série de patrocinadores, apoiadores e parceiros que participaram ativamente da construção do fórum por entender a importância do tema e a necessidade ainda mais latente de se falar de inovação neste ano tão incomum. "O Agenda Bahia é um evento consolidado no calendário empreendedor de nosso estado. Mas, este ano, o fórum reforçou ainda mais a sua importância, em função do próprio contexto em que estamos vivendo. A pandemia trouxe incertezas, antecipou tendências e ampliou desafios. Com a participação de especialistas nacionais e internacionais, o Agenda Bahia deixou uma contribuição fundamental para que possamos refletir sobre as mudanças pelas quais estamos passando e também como encarar os desafios dos cenários que virão pela frente", acredita Jorge Khoury, superintendente do Sebrae Bahia.

Também para o conselheiro de Cultura do Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, Kevin Brosnaham, a crise causada pela pandemia tornou o evento ainda mais importante. "A pandemia continua desafiando nossa vida diária e neste tempo enfrentamos também uma grande crise econômica. Mas como esse evento está revelando, temos necessidade de inovação e invenção. O evento já é um marco no meio empresarial. Brasil e EUA compartilham uma oportunidade para desenvolver a ciência, tecnologia, empreendedorismo e inovação. A colaboração de nossas comunidades empresariais e acadêmicas é fundamental para vencermos os desafios globais que lidamos”, afirmou ele durante o evento.

“O Agenda Bahia mais uma vez esteve na vanguarda, antecipando temas que são tendência e que dizem respeito à vida na sociedade; se adaptou sem perder a conexão com as pessoas. Assuntos como Big Data e a Internet das Coisas, que estavam no centro dos debates, interessam diretamente a nossa instituição pois são parte do DNA da Industria 4.0”, apontou Ricardo Alban, presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb). “O Agenda Bahia contribuiu para provocar a reflexão sobre temas atuais importantes, tendo a tecnologia como ferramenta fundamental para superar os desafios com criatividade e inovação”, acrescentou Magnólia Borges, gerente de relações institucionais da Braskem na Bahia.

O apoio e a participação de empresas e convidados consagrados em suas áreas se refletiram no sucesso do evento.

A interação com os convidados por meio do chat no próprio YouTube foi intensa. “Ótimo debate, ótimo tema! Parabéns a todos. Manhã muito proveitosa”. “Debate incrível”. “Excelente encontro. Parabéns aos palestrantes”, diziam alguns dos comentários feitos durante as transmissões por quem acompanhou o evento ao vivo.

O Fórum Agenda Bahia 2020 é uma realização do CORREIO, com patrocínio do Hapvida, parceria do Sebrae, apoio da Braskem, Claro, Sistema FIEB, SMARTIE, SINDIMIBA e BATTRE, apoio institucional da Rede Bahia e GFM 90,1.