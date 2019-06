Uma pessoa é morta e duas são baleadas em Narandiba

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas depois de serem baleadas no bairro de Narandiba, em Salvador, na tarde deste sábado (22). O crime aconteceu por volta das 14h, na principal via do bairro. O atirador ainda não foi localizado.

Segundo a Polícia Militar, os PMs da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Tancredo Neves) foram informados de que houve disparos de arma de fogo na Avenida Edgard Santos, mesma via em que fica a unidade policial.

Quando localizaram o trecho em que houve o crime, os policiais encontraram uma pessoa sem vida e outra baleada, e foram informados de que uma terceira vítima já havia sido socorrida por moradores. Os PMs levaram o baleado para o Hospital Geral Roberto Santos, no Cabula, mas o estado de saúde não foi divulgado.

Os policiais também isolaram a área em que houve o crime e onde estava o corpo da primeira vítima até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). As identidades das vítimas não foram divulgadas, e, até às 16h, nenhum suspeito havia sido preso.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).