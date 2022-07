Uma pessoa morre e sete ficam feridas em atentado na Estação Pirajá

Pânico e correria foram registrados na Estação Pirajá, em Salvador, após um tiroteio ocorrido na tarde desta sexta-feira (1º). Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, oito pessoas foram atingidas, sendo que uma delas morreu no local e outras sete ficaram feridas.

De acordo com a pasta, dos sete feridos, seis foram encaminhados por meios próprios para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Pirajá/Santo Inácio e estão com quadro clínico considerado estável. São três homens e três mulheres, que permanecem internados na unidade de emergência. Já a outra vítima, que não teve seu sexo e estado de saúde revelados, foi levada para a UPA de São Caetano.

O crime ainda está sendo apurado, mas de acordo com a CCR Metrô, que administra a estação, as primeiras informações indicam que o autor dos disparos acessou o terminal de ônibus de Pirajá através da área externa. A Polícia Militar foi acionada e já está no local colhendo informações e ouvindo testemunhas.

Procurada, a Polícia Militar informou que foi acionada e enviou uma equipe da 48ª Companhia Independente para o local. No local, testemunhas relataram aos policiais que a estação foi invadida por homens armados, que atiraram contra um homem, que morreu no local. A vítima fatal do atentado recebeu alvará de soltura e tinha acabado de sair do sistema prisional. A PM acrescentou ainda que a área foi isolada e que o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) já foi acionado para remover o corpo e periciar a área.

Já a Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Civil enviou equipes para apurar o caso e que a Polícia Militar realiza rondas para localizar os autores dos crimes. Além disso, imagens das câmeras do local serão coletadas para auxiliar na investigação.