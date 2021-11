Uma semana após reatarem, Icardi e Wanda Nara se separam novamente

A reconciliação entre o atacante Mauro Icardi, do PSG, e Wanda Nara durou pouco. Uma semana após anunciar que estava junto novamente, o casal voltou a se separar. A informação foi confirmada pela própria Wanda, durante entrevista ao programa "Los Ángeles de la Mañana".

"Estou sozinha. Quero ficar bem para continuar trabalhando. Não quero mais saber de nada disso", disse a influenciadora e empresária.

Os boatos de separação começaram em outubro após Wanda Nara deixar de seguir o marido nas redes sociais, e apagar todas as suas fotos com ele.

Além disso, Wanda havia postado uma frase enigmática nos Stories do Instagram, indicando uma traição de Icardi. "Mais uma família que você arruinou por uma 'zorra'". Essa última palavra é um termo pejorativo que significa uma mulher promíscua.

Ainda nas redes sociais, Wanda Nara chegou a postar uma foto sem aliança. Ela teria descoberto uma traição do marido com a atriz, cantora e modelo María Eugenia Suárez, conhecida como China Suárez. A artista negou qualquer tipo de relação com o atacante.

"Não tenho ideia de onde surgiu tudo isso, e também eu nem os conheço. Acabei de terminar (um relacionamento)", disse China, segundo o site MDZ.

No final de outubro, Icardi postou uma série de fotos com Wanda, indicando uma reconciliação. O atacante, aliás, esteve ausente dos últimos treinos do PSG e da vitória sobre o Leipzig, na última terça-feira (19), pela Liga dos Campeões, por 'problemas pessoais'.

"Obrigado meu amor por continuar a confiar nesta família linda. Quando dói magoar os seus mais queridos, só te curas quando tens o perdão daqueles que feriu", escreveu o jogador no Instagram, na terça à noite. "Me abrace forte e não me solte nunca", publicou, na quarta-feira (20), repostando uma imagem antiga.