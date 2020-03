Uneb anuncia suspensão das aulas em todo o estado

A Universidade do Estado da Bahia (UNEB) decidiu suspender as aulas por conta do surgimento de novos casos de coronavírus no estado. A decisao foi comunicada na noite desta segunda-feira (16).

Em nota, a universidade diz que levou em conta "a decisão do Governo do Estado da Bahia de suspensão das atividades nas escolas e universidades localizadas em Salvador, Porto Seguro e Feira de Santana" para decidir pela suspensão.

A universidade diz que a decisão foi tomada também por causa dos deslocamentos constantes do corpo docente da capital para os departamentos no interior do estado. "Orientações complementares para nortear o funcionamento da instituição serão publicadas nos próximos dias", finaliza a nota.