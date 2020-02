Uneb divulga lista de aprovados em vestibular; confira

Depois de dois adiamentos, a Universidade do Estado da Bahia (Uneb) divulgou nesta quinta-feira (20) o resultado com os aprovados do vestibular 2020.1 da instituição.

A lista com os aprovados nos diversos cursos está disponível no site do processo seletivo (veja abaixo) onde também pode ser consultado o calendário com a data para a matrícula. A inscrição nos cursos acontece entre os dias dois e quatro de março.

O resultado seria divulgado no último dia 11 e foi adiado para o dia 17. Mas no dia em questão acabou sendo novamente adiado, dessa vez para esta quinta-feira.

Na nota, a reitoria da Uneb "pede desculpas e compreensão aos candidatos, ao tempo em que esclarece que o adiamento visa garantir a segurança do resultado do certame e o cumprimento de todos os compromissos firmados junto aos participantes do processo seletivo".

O adiamento levou a Uneb aos assuntos mais comentados do Twitter no estado. Muitos estudantes reclamavam do atraso na divulgação do resultado. "Junta o estresse com a Uneb e o calor da Bahia e morremos em 2 tapas", escreveu uma internauta.