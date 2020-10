Uneb lança edital com vagas para matrícula especial

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb) abriu, na segunda-feira (28), as inscrições para as Categorias Especiais de Matrícula 2020.2. Ao todo são mais de 3 mil vagas distribuídas entre os cursos de ensino a distância e àquelas reservadas para portadores de diplomas.

O edital com todas as informações aos interessados destaca a reserva de 2.059 vagas nos cursos a distância, destinadas aos estudantes com status de abandono. Para os portadores de diploma serão 1.246 vagas reservadas aos servidores públicos estaduais e municipais.

Quem quiser se inscrever deve enviar os documentos solicitados por e-mail para uneadatende@uneb.br. A documentação exigida muda de acordo com o tipo de vaga e a lista pode ser conferida no edital, disponível no site da instituição.

Segundo a Uneb, a seleção dos candidatos será por meio de avaliação da documentação enviada, e o resultado do processo seletivo está previsto para o dia 20 de novembro. Os selecionados têm a matrícula prevista para os dias 25, 26 e 27 de novembro. Mais informações e esclarecimentos podem ser solicitados através do mesmo endereço de e-mail destinado para as inscrições.