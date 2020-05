Unesco promove debates online em apoio à liberdade de imprensa

Uma parceria da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) no Brasil com diversas entidades prevê uma série de ações para defender as liberdades de imprensa e de expressão. As iniciativas foram apresentadas neste domingo (3), na comemoração ao Dia Mundial da Liberdade de Imprensa.

Com tema "Jornalismo Imparcial e Sem Medo”, a campanha convidará governos, mídia e sociedade civil em um movimento global online, onde serão debatidos e enaltecidos a importância da atuação de uma imprensa livre e independente.

Nesta segunda-feira (4), o encontro realizado teve como tema “A importância do jornalismo em tempos de pandemia e desinformação”e foi transmitido simultaneamente nas páginas do Facebook (https://www.facebook.com/anjoficial) e nos canais de YouTube de todas as entidades participantes.

O debate contou com Marlova Noleto, diretora e representante da Unesco no Brasil, do biólogo Atila Iamarino, que é famoso por divulgar e explicar a situação da covid-19, do jornalista Antônio Gois, que tamém é colunista de educação do jornal O Globo, presidente da Jeduca e conselheiro do EducaMídia, e de Patrícia Blanco, presidente do Instituto Palavra Aberta.

A campanha destaca que essa liberdade é fundamental em tempos de pandemia, onde há grande disseminação de Fake News. O projeto enfatiza ainda que a imprensa é a porta-voz para que a população acompanhe a situação do país e possa tomar as medidas corretas para frear a contaminação pelo vírus.

Para isso, foram desenvolvidas diversas peças publicitárias, que foram divulgadas nas redes sociais, além de hashtags comemorativas como #DiaMundialDaLiberdadeDeImprensa, #ImprensaLivre, #JornalismoSemMedo, #JornalismoIndependente e #JornalismoForteDemocraciaViva.