Unex abre vagas para cursos de inglês e espanhol com preços populares; saiba mais

A Associação de Ex alunos da UNEB (UNEX), em parceria com a UNEB, abre período de matrícula para os cursos de idiomas (inglês e espanhol), desta quarta-fieira (20) até o dia 05 de agosto. As vagas são para turmas de adultos e de adolescentes (11 a 15 anos), com opções diversas de dias e horários, inclusive aos sábados. O aluno ainda poderá escolher entre a modalidade remota, com aulas ao vivo em contato direto com o professor, e a presencial, com aulas no Shopping Cabula Master.

O valor de cada curso, que pode ser parcelado em até 5x, é de R$450 para as turmas remotas e de R$520 para as presenciais. O material didático é vendido separadamente e custa R$ 180,00 (inglês) e R$ 185,00 (espanhol), podendo também ser parcelado em até 2x. Caso o aluno não seja iniciante, é possível realizar um teste de nivelamento, antes da efetivação da matrícula. Para agendar o teste, gratuitamente, basta entrar em contato com a UNEX, por e-mail (unex@uneb.br), Facebook ou WhatsApp.

Também as inscrições nos cursos podem ser feitas por meio do WhatsApp, pelos telefones (71) 99294-1240 e (71) 99206-4676, ou presencialmente, na sede da UNEX, no Campus I da UNEB, próximo à Biblioteca, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e aos sábados, das 08h30 às 15h30. As aulas terão início na semana do dia 05 de agosto e o período de matrícula está condicionado ao preenchimento total das vagas.

Bolsas

Além da matrícula a preços populares, a UNEX oferece um total de 10 bolsas integrais para pessoas com deficiência. Para concorrer, é necessário possuir qualquer deficiência física comprovada por laudo médico atualizado, informando aptidão para realizar o curso de idiomas. Os interessados devem comparecer à sede da UNEX, até o dia 25 de julho, com cópias dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de residência e Laudo médico atualizado.



Sobre os cursos

Os cursos de idiomas da UNEX/UNEB possuem 20 anos de atividades e são promovidos através de convênio com a UNEB, sendo oferecidos à comunidade baiana a preços populares. Além de contar com egressos dos cursos de graduação da universidade, como professores, o projeto garante estágio para estudantes da instituição e auxilia na promoção de projetos sociais em Salvador. Devido à qualidade oferecida, aliada ao custo acessível, a iniciativa cresceu ao longo dos anos.

Os cursos são focados nas quatro habilidades comunicativas (fala, escrita, leitura e audição), e se desenvolvem nos níveis introdutório (apenas para inglês), básico, intermediário e avançado. Ao longo de sua existência, foram realizados, além das aulas, diversos eventos e atividades de formação complementar, de cunho acadêmico e cultural, tais como o English in Action e o Hablemos. Os professores que atuam no curso possuem graduação em Letras, muitos dos quais egressos da UNEB. Além do suporte pedagógico, os professores possuem materiais e treinamentos periódicos oferecidos pela National Geographic Learning e Oxford.

Para mais informações, estão disponíveis os seguintes canais de comunicação:



Tel.: (71) 3257-9228

Whatsapp: (71) 99294-1240

E-mail: unex@uneb.br

Site: www.unexuneb.com

Facebook: www.facebook.com/unex.uneb

Instagram: www.instagram.com/unex.uneb