A assessoria de imprensa do cantor Unha Pintada desmentiu as fake news de que o artista estaria internado em estado grave com covid-19.

Segundo a nota, artista se internou em um hospital de Aracaju (SE) na manhã desta sexta-feira, por conta de problemas nos rins. O cantor está tranquilo, acordado e espera muito em breve retornar à sua rotina domiciliar.

Ainda não há informações sobre uma possível data de alta médica do cantor.

Confira a abaixo a nota completa divulgada no Instagram do artista.