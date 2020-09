União é condenada a pagar R$ 8 mi para bebê comprar remédio mais caro do mundo

A União tem até 48 horas para desembolsar R$ 8,3 milhões para ajudar um paciente a importar o remédio Zolgensma, considerado o mais caro do mundo. A decisão da Justiça Federal de Brasília é em favor de Arthur, um bebê de um ano e dez meses com Ame (atrofia muscular espinhal), uma doença rara.

Segundo o Uol, os custos totais do remédio, envolvendo compra e importaçõa, somam R$ 11,7 milhões. A decisão da 3ª Vara Cível é que a União complete a diferença do valor arrecadado até agora pela família do garoto: R$ 3,3 milhões por meio de doações.

Enquanto o dinheiro não é depositado, a mãe de Arthur, a dona de casa Alessandra Ferreira Santos, 28, está correndo contra o tempo.

Ela tinha até o dia 8 de novembro para conseguir juntar todo o dinheiro e aplicar o remédio no filho porque o Zolgensma só pode ser usado em crianças de até os dois anos de idade.

"Ainda não acredito que conseguimos", disse, ao Uol, Alessandra. "Às vezes acho que a ficha caiu, mas às vezes parece um sonho."

"Nem sei como reagir a isso, parecia tão distante, tão impossível, mas está aí, aconteceu, é como se ele tivesse nascido de novo!", celebrou.