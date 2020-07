Unidade de saúde é entregue no Arraial do Retiro

Uma nova unidade de saúde foi inaugurada em Salvador, na manhã desta segunda-feira (20). A Unidade de Saúde da Família (USF) fica no bairro do Arraial do Retiro, no cruzamento das ruas Abaíra e Soares Filho, e tem capacidade para atender até 650 pessoas por dia.

A unidade foi batizada com o nome de Antônio Neiva, em homenagem a um líder comunitário da região. Ela tem quatro equipes de saúde da família e quatro equipes de saúde bucal. O local tem estrutura para atender crianças, adultos e idosos, com atendimento médico, de enfermagem e voltado à saúde bucal.

O investimento foi de R$ 1,4 milhão, conseguidos através de uma emenda parlamentar do deputado Márcio Marinho (Republicanos). O prefeito ACM participou da inauguração e disse que ainda este ano quer inaugurar mais quatro unidades de saúde na capital. "Desde que começou a pandemia, essa é a 11ª unidade de saúde que estamos inaugurando em Salvador. Onze foram entregues em quatro meses. E a gente vai correr para ainda esse ano entregar mais quatro unidades de saúde, completando 15 pontos de saúde inaugurados somente em 2020 na nossa capital", afirmou.

Ele destacou o crescimento na cobertura de saúde básica. "Esse número retrata o grande avanço que nós tivemos na oferta do serviço básico de saúde em Salvador. Quando cheguei à prefeitura tínhamos uma cobertura de 18%. De todo conjunto da população, 18% estavam atendidos pelo serviço básico de saúde. No começo a prioridade era recuperar as unidades que estavam muito mal conservadas, e depois construir novas, para ampliar a cobertura. Aquel epercentual que era 18% já é hoje 50% e nós queremos chegar ao fim do ano com mais de 55%", diz o prefeito.

Dentre os serviços que serão ofertados na USF estão curativo, coleta de material para exames laboratoriais, vacinação, marcação de consultas de outras especialidades e exames, além da distribuição de equipamentos e emissão da primeira e segunda via do cartão do SUS.