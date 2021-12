Unidade de saúde é inaugurada em São Marcos

Uma Unidade de Saúde da Família (USF) foi inaugurada, nesta terça-feira (14), no bairro de São Marcos, em Salvador. No local serão oferecidos atendimentos médico, de enfermagem e odontológico, para adultos e criança. A capacidade é para 650 pessoas por dia. Houve também a entrega de uma encosta e o anúncio do Plano Municipal de Saúde para a Infância e a Adolescência (PMSIA) 2022-2030.

A USF fica na Avenida Gal Costa, e foi batizada com o mesmo nome da via. Ela tem quatro equipes de Saúde da Família e quatro equipes de Saúde Bucal, e os atendimentos também poderão ser ofertados em domicílio, quando for necessário, e em outros equipamentos sociais da comunidade, na área da Atenção Primária à Saúde. A estimativa é de que 16 mil pessoas serão beneficiadas.

Bruno Reis destacou os esforços feitos pela prefeitura durante o primeiro ano de mandato dele, disse que a capacidade de planejamento e execução do município fizeram a diferença e contou que contratou novos servidores para atuar na área da saúde. Ele também anunciou a reabertura do gripário do bairro do Pau Miúdo.

"Estamos acompanhando a escalada dos casos de gripe na cidade e também reiteramos o apelo para que as pessoas possam se vacinar. Há hoje em Salvador uma megaoperação de vacinação. Por outro lado, sempre dissemos que, em caso de necessidade, podemos reativar as unidades e, se necessário, podemos inclusive montar outras", afirmou.

O ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo do Estado, ACM Neto, participou do evento e destacou as mudanças que aconteceram na área da saúde da cidade nos últimos anos.

“Em 2013, quando assumimos a prefeitura, a saúde pública, assim como quase tudo em Salvador, estava um desastre. Era uma situação caótica. Salvador tinha a pior cobertura de atenção básica de todo o Brasil, apenas 18% da população assistida pelos serviços básicos de saúde. As unidades estavam com as estruturas físicas desgastadas, abandonadas e muitas sem equipes, faltavam médicos, enfermeiros, medicamentos, enfim, era uma situação horrível”, disse.

Em seguida, ele apontou os avanços. “Graças a muito trabalho, foco e dedicação nós fomos ampliando os serviços básicos de saúde e encerramos o ano passado com praticamente 60% da população assistida na atenção básica”, afirmou.

Estrutura

No novo posto serão oferecidos serviços dentro dos programas de pré-natal, hipertensão, diabetes, controle da tuberculose, hanseníase e doença falciforme, nas áreas de Saúde da Criança; Saúde do Adolescente; Saúde da Mulher; Saúde do Homem; Saúde do Adulto; Saúde do Idoso e Saúde Bucal. A unidade de saúde disporá também de serviços complementares, a exemplo de curativos; coleta de material para exames laboratoriais; vacinação; marcação de consultas para outras especialidades e outros exames ofertados no Município; dispensação de medicamentos básicos e confecção do Cartão SUS (2ª via).

Segundo o secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates, os números serão ampliados. “Essa foi a unidade mais difícil de tirar do papel. Hoje realizamos um sonho. Saímos de nove unidades neste distrito e chegamos a 17. Até o aniversário da cidade, em 2022, serão entregues mais quatro equipes de saúde e quatro de saúde bucal”, disse.

O gestor ressaltou ainda que a cobertura de Atenção Primária à Saúde do Distrito de Pau da Lima atualmente é de 68%. O território passa a dispor de 16 equipamentos de Atenção Primária à Saúde, com a implantação da USF Gal Costa.

Na mesma cerimônia, a Prefeitura entregou uma contenção de encosta que fica atrás da USF Gal Costa, em uma área total de 1.156 m². O investimento foi de R$1,3 milhão, a intervenção envolveu aplicações de solo grampeado, concreto projetado, plantio de grama em 152 metros quadrados da área e alvenaria de pedra em 500 metros quadrados. Desde 2013, a Prefeitura de Salvador já concluiu 113 obras de contenção de encostas, sendo 97 entre 2013 e 2020, além de 16 obras nesta gestão, iniciadas em janeiro de 2021.

Bruno Reis também apresentou o Plano Municipal de Saúde para a Infância e a Adolescência (PMSIA) 2022-2030. Ele apresenta políticas de saúde voltadas para a infância e adolescência que serão desenvolvidas pelo município nos próximos nove anos. O Plano estabelece estratégias locais destinadas a enfrentar ou minimizar problemas prioritários que mais afetam esse público.