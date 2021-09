Unidade em Sussuarana aproxima DNA Laboratório e Genética dos moradores da região

Cada vez mais próximo dos baianos, o DNA Laboratório, Vacinas e Genética acaba de inaugurar sua 25ª unidade. A mais nova está situada no bairro de Sussuarana, aproximando os moradores da região dos diversos serviços oferecidos pela rede. O DNA está presente na Bahia e Sergipe, e neste ano completa 25 anos de atuação, levando qualidade e excelência em medicina preventiva e personalizada ao povo baiano, tendo como responsável técnica a médica geneticista Betânia Toralles, que é uma grande referência na área de genética e exames de alta complexidade no Nordeste.

Inaugurada no mês de julho deste ano, a nova unidade DNA atendeu às expectativas dos moradores da região. “Nossos pacientes, principalmente os de Sussuarana e adjacências, sempre trazem um feedback positivo com a nossa chegada no bairro, pois antes muitos tinham que se deslocar à bairros mais distantes para realizar seus exames laboratoriais”, explica a biomédica Thaise Fiuza, supervisora da unidade.

Referência

Ao longo de mais de 24 anos de atuação, o DNA conseguiu conquistar uma posição de referência como laboratório vanguarda de medicina preventiva na Bahia, sendo o pioneiro no diagnostico molecular e genética, realizando diversos testes laboratoriais, dos mais simples aos mais complexos. Além de exames de anatomia patológica, possui um portfólio amplo, desde os testes de paternidade (DNA), a exames de triagem Neonatal e pré-natal, citogenética, avaliação genética em reprodução humana entre outros. No DNA Sussuarana, por exemplo, são oferecidos mais de 2.500 diferentes tipos de exames laboratoriais.

“Agora Sussuarana conta com toda a segurança e infraestrutura DNA que o público já conhece, com boxes de coleta convencional e especial para exames ginecológicos, além de espaços adaptados para pessoas com deficiência. Tudo pronto para dar mais conforto e um melhor atendimento aos nossos pacientes”, afirma a supervisora da unidade.

O laboratório DNA unidade Sussuarana está localizado na avenida Avenida Ulysses Guimarães. 4.574, ao lado do Salão do Reino Testemunha de Jeová, próximo ao Supermercado Todo Dia.



O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.