Unidades Básicas de Saúde intensificarão serviços para mulheres no mês de março

Em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo domingo (8), a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) fará ações para ampliar os serviços de assistência à saúde do público feminino em Salvador.

Durante o mês de março, as unidades básicas de saúde (UBS) intensificarão a realização de exame citopatológico e exame clínico das mamas; vacinação contra o HPV e busca ativa do público-alvo, orientação e encaminhamento para laqueadura; e emissão de segunda via do Cartão SUS com nome social para mulheres trans e travestis.

Além disso, também serão promovidas atividades educativas para tratar de temas como violência contra mulher, empoderamento feminino, saúde sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), entre outros.

Para ter acesso aos serviços, é necessário ir a um dos postos de saúde municipais, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e levar Cartão SUS e documento com foto.

No próximo domingo (8), a partir das 9h, atividades e serviços gratuitos acontecerão no Parque da Cidade, no Itaigara. As ações são realizadas em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).