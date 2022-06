Unidades de saúde da RMS recebem R$ 1,5 milhão em equipamentos

Hospitais e unidades de saúde da Região Metropolitana de Salvador (RMS) estão recebendo equipamentos doados pela Braskem, com uso de recursos do Matchfunding Salvando Vidas, iniciativa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O investimento é de R$ 1,5 milhão.

Os itens entregues nessa primeira fase vão reforçar a rede pública de Camaçari, Candeias e Dias D'Ávila. Uma cerimônia para marcar a entrega aconteceu nesta quinta (9), no Hospital de Dias D'Ávila, com presença do prefeito Alberto Castro, do secretário de Saúde, Rodrigo Martins, da secretária de Governo e Planejamento, Jeane Cruz, além de Renata Bley e Magnólia Borges, diretora e gerente de Relações Institucionais da Braskem, respectivamente, entre outras autoridades.

Renata Bley destacou a importância de ter uma boa estrutura de atendimento na rede pública. "A pandemia tornou ainda mais evidente a importância de se ter um sistema de saúde equipado, com os recursos necessários para atender a população. Por isso, unimos esforços para melhorar a estrutura das unidades públicas das regiões onde atuamos, pois entendemos que ainda vivemos um momento onde é essencial a contribuição de toda a sociedade", explica.

A previsão é de uma uma nova remessa de equipamentos no segundo semestre, fazendo com que o investimento total chegue no sistema de saúde dos três municípios chegue a R$ 2,6 milhões.

Na Bahia, a ação contempla o Hospital Municipal Dilton Bispo de Santana, em Dias d’Ávila; a UPA Gleba A, a UPA Arembepe, o PA Dr. Artur Sampaio, o PA Monte Gordo, o PA Pediátrico e o SAMU, em Camaçari, e o Hospital Municipal José Mário dos Santos, o Posto Médico Dr. Amâncio Alves e o Centro Médico Luiz Viana Filho, em Candeias. Foram doados equipamentos como ECG portátil, raio X portátil digital, desfibrilador externo automático, cardioversor, gasômetro, monitor multiparamétrico, entre outros. A previsão é entregar esses itens até o final do mês de junho.

Além da Bahia, unidades de saúde do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo também foram beneficiadas. A Braskem destinou mais de R$ 3 milhões para o Matchfunding Salvando Vidas, valor que foi duplicado pelo BNDES em um esforço conjunto do banco com a iniciativa privada para arrecadação de recursos voltados ao combate à covid-19.