Unifacs tem inscrição para vestibular de Medicina até dia 30 de maio; são 70 vagas

A Universidade Salvador (Unifacs) está com inscrições abertas para o vestibular de Medicina até o dia 30 de maio. O estudante que quiser concorrer a uma vaga no período 2020.2 deve acessar o site https://www.unifacs.br/vestibular.

Ao todo, o processo seletivo ofertará 70 vagas e não haverá prova presencial. A seleção será feita exclusivamente pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Serão aceitas notas obtidas a partir de 2015.

A divulgação do resultado será feita no dia 3 de junho. Mais informações podem ser encontradas no Edital disponível no site da instituição.