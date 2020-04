UniFTC inova com cursos de graduação focados na pandemia

A vida em sociedade traz desafios diários para todos os profissionais em atuação no mercado de trabalho. Para soluciona-los com agilidade é preciso saber trabalhar em equipe e criar ações conjuntas, ter uma visão integrada, ir além de sua formação técnica e trazer a tecnologia como aliada. Estas habilidades, que geralmente são aperfeiçoadas ao longo de anos e de uma forma irregular, agora serão desenvolvidas ainda na graduação.

Esta é a proposta da Rede UniFTC, que desenvolveu um método de educação com foco na resolução de problemas como os trazidos pela pandemia da Covid-19, por exemplo, e que valoriza a educação interprofissional.

“A matriz curricular é voltada para o desenvolvimento de competências. Os futuros profissionais serão expostos a problemas complexos, que envolvem visões complementares, e deverão encontrar as soluções em conjunto. Isso faz parte de uma metodologia em que a aprendizagem ativa é a prioridade”, explica o Vice-Presidente Acadêmico e de Relações Institucionais da instituição de ensino, Ihanmack Damasceno.

O modelo interprofissional abrange cursos em que a área de atuação é multidisciplinar, como os de Saúde, como Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Farmácia, Biomedicina, Odontologia, Medicina Veterinária, Nutrição e até Educação Física, ou exige um entendimento de outras profissões, como os de Gestão, como Administração, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Gestão Financeira, além do Direito, que por si só tem integração com diversos segmentos. O tempo da graduação não muda, mas a forma de ensinar e aprender é intensificada.

“Neste método, os alunos estão no centro do processo de ensino-aprendizagem baseado na solução de questões importantes dentro do contexto atual e voltado para o desenvolvimento competências, dentre elas a do foco na resolução em equipe de problemas complexos e com visão muito integrada com a necessidade da sociedade”, explica Damasceno.

O formato conta com recursos como postagens de materiais didáticos, videoaulas, podcasts, exercícios, recomendações de leituras e acesso à bibliografia virtual. Sua modelagem acadêmica é composta por pré-aula, aula e pós-aula. “O professor vai poder passar para o aluno um material para aprofundamento dos conteúdos, e também fazer uma avaliação contínua”, detalha.

Saúde integrada

De acordo com o Vice-presidente da Área de Saúde da Rede UniFTC, Dr. André Nazar, na formação interprofissional, todos os cursos da Saúde compartilham ambientes e conhecimentos, aprendendo a assistir o paciente integralmente para conseguir os melhores resultados, como acontece hoje nos hospitais.

“Essa técnica de aprendizado em trilha é um exemplo do que a gente está propondo para a questão do coronavírus, por exemplo, que é um problema que todos estão vivendo, então a gente consegue discutir aspectos econômicos, da saúde, de prevenção, de trabalho em equipe”, pontua.

“É isso que a matriz interprofissional faz: integra os cursos de Saúde para que o foco seja o paciente. Além de compartilhar os ambientes de aprendizado, são utilizadas metodologias e tecnologias atuais, como as plataformas à distância e os vídeos interativos”, explica.

Para o médico, crises como a desencadeada pela pandemia da Covid-19 evidenciaram duas necessidades: saber utilizar as novas tecnologias e olhar além do seu ramo de atuação. “Um profissional de saúde hoje precisa entender o contexto econômico do país para poder propor soluções. O coronavírus, por exemplo, faz com que ele pense fora da caixa, de cabeça aberta, de uma maneira muito mais inovadora e muito mais promissora. Hoje, o diferencial da formação de um profissional é esse olhar para além da profissão”, acredita.

Matrículas abertas

A Rede UniFTC está oferecendo os cursos especiais de graduação, que são presenciais, de forma online. As inscrições estão abertas até o próximo dia 9 no site uniftc.edu.br/especial/# e aulas têm início em maio. O formato remoto atende as recomendações do Ministério da Educação (MEC), que autorizou o uso das metodologias complementares e o suporte do ambiente virtual neste período de distanciamento social. Os estudantes que ingressarem neste semestre especial continuarão cursando em turmas presenciais no semestre posterior.

De acordo com Ihanmarck Damasceno, o aluno poderá cursar o primeiro semestre em apenas três meses, sem prejuízos ao conteúdo programático. Vamos manter as estruturas do ensino presencial, com aulas remotas, porém, ultrapassando as fronteiras dos encontros”, explica. Os problemas propostos terão a Convid-19 como foco.

“Nesse semestre, toda temática será em cima do desafio que a pandemia está impondo à nossa sociedade e os estudantes, em equipe, vão começar desde já a propor soluções”, adianta.

Os interessados nos cursos especiais da UniFTC podem se candidatar por meio de processo seletivo de Vestibular Agendado, Segunda Graduação ou Nota do Enem.





Rede solidária: conheça o Movimento pela Prevenção

A Rede UniFTC assumiu um compromisso com a sociedade diante da pandemia do novo Coronavírus e vem desenvolvendo iniciativas que estão ajudando a reduzir os impactos sociais gerados neste período de quarentena. Através do Movimento pela Prevenção, a instituição mobilizou alunos, professores e colaboradores nos 7 municípios da Bahia e 1 em Pernambuco em que possui Centros Universitários e faculdades.

Guilherme Dantas atua com Ewerton Santos na produção das máscaras faciais (Foto: divulgação)

Em Itabuna, a instituição começou a fabricar máscaras de proteção facial no Espaço UniFTC Maker, que possui uma impressora 3D. A iniciativa e mobilizou alunos e professores de diversas áreas, como Engenharia, Fisioterapia e TI. A meta é produzir 300 unidades, que serão doadas aos hospitais públicos referência no atendimento dos pacientes de Covid-19 em Itabuna e Ilhéus. A ideia de imprimir as máscaras foi do aluno do 9º semestre de Engenharia Civil, Guilherme Guimarães Dantas, 22. “Não existe nada de melhor que ajudar. A luta contra a Covid-19 me faz ter uma sensação de dormir com a consciência limpa”, conta.

Na região do Vale do São Francisco, as faculdades UniFTC de Petrolina e Juazeiro firmaram parceria com o projeto Transforma Petrolina para arrecadar alimentos não-perecíveis e materiais de limpeza. Já no Centro Universitário UniFTC de Feira de Santana foram produzidos 400 protetores faciais artesanais e 150 unidades de 200 ml de sabonete líquido, além de álcool gel. A iniciativa reuniu alunos de Farmácia, Enfermagem e Engenharia Civil. “Associamos nossos conhecimentos teóricos sobre manipulação e realizamos uma boa ação, mostrando que nossa futura profissão anda lado a lado com a sociedade”, afirma Laurita Dourado Bastos, 20, aluna do 5º semestre de Farmácia.

Laurita Dourado Bastos atuou na produção do ácool em gel e do sabonete líquido

A dedicação de todas as unidades é considerada pelo presidente da UniFTC, William Oliveira, uma das principais características do Movimento pela Prevenção. “Em contextos como este da pandemia é urgente a necessidade de unir as forças dos campos profissionais mais diversos na busca por soluções mais assertivas”, acredita. Para o executivo, esta participação tão ativa reflete o DNA da instituição de ensino.

“Iniciativas como estas contribuem para a formação de profissionais conscientes de suas responsabilidades em relação às comunidades a que pertencem e que não se esquivam de fazer o seu melhor mesmo em momentos difíceis como este que enfrentamos agora”, reforça.

O Estúdio Correio produz conteúdo sob medida para marcas, em diferentes plataformas.