Unijorge cria programa de estágios em acordo com o Mercosul

A Unijorge firmou um acordo com o Mercosul para facilitar programa de estágios de estudantes de gradução e pós-gradução da instituição, além de intercâmbios que ajudem no desenvolvimento econômico e social do bloco, que completa 30 anos de existência este ano.

O convênio terá duração de três anos e propõe a cooperação na realização de eventos acadêmicos e pesquisas, além da criação do programa de estágio. O coordenador e professor do curso de bacharelado em Relações Internacionais da Unijorge, Matheus Souza, responsável pela negociação para assinatura do convênio, celebrou a novidade.

"O Mercosul sempre foi importante para o Brasil, e é fundamental que faça parte das estratégias baianas de internacionalização nos próximos anos. A Unijorge e o Mercosul buscarão contribuir para que atores locais aproveitem oportunidades e tratem de outros temas – registre-se a existência do Instituto Social e do Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos do Bloco", avalia.