Unijorge retoma atividades presenciais a partir desta sexta-feira (6)

Os alunos da Unijorge já podem começar a se preparar para a retomada das aulas presenciais. A instituição anunciou que a volta acontecerá já a partir desta sexta-feira (6), de forma gradual.

As atividades estavam suspensas desde março, por causa da pandemia do novo coronavírus. A prefeitura decretou a suspensão de todas as aulas em instituições de ensino, mas no seu plano de retomada já autorizou que o ensino superior volte a ofertar aulas presenciais.

Segundo a Unijorge, inicialmente os encontros serão para reposição das aulas práticas. A universidade adotou um rígido protocolo de segurança seguindo exigências da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Educação (MEC). Entre as medidas de prevenção à covid-19 estão o uso obrigatório de máscaras, a implantação de tapetes sanitizantes nas entradas do campus, além da verificação de temperatura de todos os alunos, professores e funcionários no acesso.

A unidade também instalou dispersores de álcool a 70% e papel

toalha em todos os ambientes, como corredores, sala de professores, biblioteca, laboratórios, Instituto de Saúde, lanchonetes, espaços de convivência e áreas administrativas, entre outros.

Todas as áreas também receberam sinalização especial para que o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas seja respeitado.

“Mais importante do que adaptarmos às instalações é preparar nosso público, colaboradores e alunos, para que sigam todos os protocolos de segurança. Por isso, elaboramos cartilhas e vídeos educativos,além da realização de treinamentos específicos para este novo momento, em que temos de agir individualmente para a proteção coletiva. Neste momento de mudanças, queremos fazer tudo com muito controle e segurança”, garante Nédio Junior, Diretor Geral da Unijorge.

Segundo a Unijorge, também passam a ser adotadas novas práticas na unidade, como o incentivo da utilização de escadas e rampas de acessos, deixando os elevadores apenas para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Já os bebedouros foram adaptados e só poderão ser usados para encher copos e garrafas. Lixeiras com pedal para coleta de resíduos também forma instaladas.

Ainda pensando na segurança dos alunos, haverá higienização de todos os espaços de uso comum a cada turno.

Já em termos administrativos, foram adotados quatro horários para o almoço dos colaboradores, para evitar aglomeração no refeitório e na praça de alimentação, que também foram receberam sinalização.