Unijorge tem programação especial e gratuita no Dia do Orgulho Nerd

Nesta terça-feira (25) é comemorado o Dia do Orgulho Nerd e Unijorge faz um,a programção especial dentro da Geek Week UJ, promovida pelos cursos de tecnologia da instituição. Tudo gratuito, aberto ao público e com certificação.

No data comemorativa, a programação é dedicada aos games e começa às 9h30,com o tema “Jogos para o ensino da Matemática”, a cargo do professor Danilo Sande. Mais tarde, às 11h, acontece a apresentação “Corrida contra o Aedes: Jogo na área de saúde da Fiocruz”, com o gerente de TI na Fiocruz- Bahia, Murilo Freire. A última atividade da tarça-feira será a Oficina de Áudio para Jogos, às 16h30, com o professor da Unijorge Eliaquim Rivas e mediação da Coordenadora do Curso de Jogos Digitais da Unijorge, Marla Dore. Essa oficina terá vagas limitadas.

No dia seguintee, quarta-feira (26), a programação terá início com a Oficina de Modelagem 2D e 3D, ministrada pelo professor da Unijorge e fundador do canal Geek, Ronilson Lobo, e mediação de Marla Dore. Às 16h, será realizado o encontro sobre caracterização de Cosplay com Amanda de Paula, maquiadora profissional e especialista em personagens da cultura geek. Para encerrar a Geek Week UJ, às 18h, rola um bate-papo sobre a saga Star Wars, com o fã clube baiano Conselho JEDI Bahia.

Para participar, é simples. Só fazer a inscrição em https://www.sympla.com.br/cultura-geek-uj-week__1214015.