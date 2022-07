Unijorge terá consultoria gratuita para regularização de MEI em agosto

No mês de agosto, a Unijorge vai promover a ação "Regulariza MEI", que tem como objetivo ajudar microempreendedores individuais que precisam regularizar pendências com a Receita Federal.

Os atendimentos estão previstos para o dia 4 de agosto, no campus Collab Camaçari, e no dia 11 do mesmo mês, no campus Collab Cajazeiras, sempre das 10h às 17h. A consultoria na universidade será totalmente gratuita e contará com pessoas habilitadas para tirar dúvidas sobre cadastro, parcelamento de débitos, declaração anual de faturamento e emissão das guias de pagamento.

Para participar é necessário fazer a inscrição no site da Sympla, de acordo sinalizando data e local de interesse. Para o atendimento no dia 4, em Camaçari, as inscrições estarão abertas até o dia 1º de agosto. Já para quem tem interesse em ser atendido no dia 11, em Cajazeiras, é necessário agendar uma data até o dia 8 de agosto.

A consultoria será realizada por alunos de Ciências Contábeis da Unijorge, sob orientação de professores e do coordenador do curso, Adriano Araújo.

SERVIÇO

Ação Regulariza MEI - Regularização de cadastro, declarações e débitos dos microempreendedores individuais

Quando: Dia 4 de agosto (Campus Collab Unijorge Camaçari) e 11 de agosto (Campus Collab Unijorge Cajazeiras)

Horário: 10h às 17h

Inscrições: Camaçari: https://www.sympla.com.br/regularize-seu-mei-emcamacari__1639080

Cajazeiras :https://www.sympla.com.br/regularize-seu-mei-emcajazeiras__1639083

Quanto: Gratuito