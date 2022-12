Unime e Pitágoras abrem inscrições para vestibular de Medicina, na Bahia 

Os vestibulares de Medicina da Faculdade Pitágoras Eunápolis e da Unime Lauro de Freitas, prova tradicional, estão com inscrições abertas até os dias 09 e 17 de janeiro, respectivamente. A aplicação das avaliações será na modalidade on-line e os candidatos podem inscrever-se e consultar mais informações no site da Strix.

As vagas são para início do curso no primeiro semestre de 2023 e o valor da taxa do processo seletivo é de R$ 250. O resultado da seleção para os inscritos na Faculdade Pitágoras está previsto para ocorrer no dia 20/01/2023; aos que prestarão a prova para ingresso na Unime, a lista de aprovados será divulgada em 27/01/2023.

Também, de 30 de novembro a 09 de janeiro, a Faculdade Pitágoras, na Bahia, está com período de inscrições aberto para o ingresso via Transferência Externa e Portadores de Diploma para graduação em Medicina. Neste processo, poderão participar candidatos regularmente matriculados em cursos da área de Saúde e de Medicina de outras Instituições de Ensino Superior nacionais, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC) e portadores de Diplomas de outros cursos da área de saúde. O valor da taxa de inscrição é de R$400.

SERVIÇO

Vestibular Tradicional Unime

Inscrições: até o dia 17 de janeiro

Informações: Strix

Vestibular Tradicional Pitágoras Eunápolis

Inscrições: até o dia 09 de janeiro

Informações: Strix

Processo Seletivo via Transferência Externa e Portador de Diploma Pitágoras Eunápolis

Inscrições: até o dia 09 de janeiro

Informações: Strix