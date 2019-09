UNINASSAU comemora 10 anos de história na Bahia

A Faculdade UNINASSAU foi reconhecida no ano passado como centro universitário pelo Ministério da Educação (MEC) após passar por um processo de avaliação minucioso. Foram atendidos requisitos como ter um terço do corpo docente formado por mestres ou doutores, manter pelo menos um quinto dos professores em contrato de regime integral e abranger uma ou mais áreas do saber. A denominação conquistada comprova a qualidade acadêmica e estrutural da Instituição, que tem quatro unidades na Bahia: Salvador (Mercês e Pituba), Lauro de Freitas, Feira de Santana e Vitória da Conquista.

Unidade de Lauro de Freitas da UNINASSAU (Foto: divulgação)

Criada em 2008 após a compra da Faculdade Baiana de Ciências (FABAC) - instituição reconhecida em Salvador por ter excelentes cursos, como Direito e Administração -, a Uninassau oferece atualmente opções com avaliação máxima em todas as áreas de ensino (Ciências Exatas, Humanas, Jurídicas e da Saúde). Na Bahia, a instituição de ensino pertence ao grupo Ser Educacional.

“Foi uma transição gradativa, cuidadosa e respeitosa com a tradicional instituição já conhecida pelo público de Salvador e Região Metropolitana. Além de uma nova marca, este processo foi marcado pelo oferecimento de novos cursos para outras áreas, como Saúde e Exatas”, explica Cecilia Emília Queiroz, reitora da UNINASSAU Salvador.

A unidade Mercês dispõe de cinco laboratórios de saúde (Foto: divulgação)

Dois nascimentos

A partir de 2012, a então Faculdade Maurício de Nassau, que funcionava na Estrada do Coco (Lauro de Freitas) e Patamares (Salvador), passou a formar profissionais para o mercado de trabalho em novas graduações, como Enfermagem e Farmácia, com laboratórios bem equipados. No mesmo ano, a instituição de ensino adquiriu a unidade Mercês, no centro da cidade, que hoje dispõe de 52 salas de aula e 16 laboratórios de saúde, informática e de engenharias.

“Temos dois nascimentos: em 2008, quando foi de fato que Salvador conheceu a Nassau, e em 2012, ano em que ela sai da zona de conforto, com adversidades e dificuldades, e vai para uma região onde nem faculdade privada tinha, fortalecendo a marca e a responsabilidade social que é a nossa veia. Conquistamos também alunos de municípios como Vera Cruz, Itaparica e Candeias, por exemplo”, ressalta Cecilia.

Alunos da UNINASSAU conta ainda com laboratórios de engenharia e informática (Foto: divulgação)

Conceito máximo

O ano de 2012 também marca o início do fortalecimento na área de Saúde, com a oferta de cursos como Medicina Veterinária e Odontologia. “Deixamos de ser uma faculdade isolada e passamos a ser um centro universitário. E, para nos deixar mais feliz, nos tornamos uma instituição com conceito máximo. Para o Ministério da Educação, a UNINASSAU tem todas condições de formar os alunos que atendam às exigências do mercado de trabalho”, conclui a reitora da instituição, que se orgulha de ter alunos com artigos publicados em congressos pelo mundo.

Educação a distância

A UNINASSAU também leva educação para os baianos através do ensino a distância (EAD), que tem conceito máximo de qualidade atribuído pelo MEC. Com polos próprios, instalados nos prédios principais da instituição de ensino e de parceiros, alunos de outras cidades têm acesso aos cursos de graduação e pós-graduação através da modalidade e podem utilizar a infraestrutura da faculdade, como bibliotecas e laboratórios, além de participar de eventos educacionais e sociais do centro universitário.

Os alunos da modalidade EAD têm acesso a toda estrutura fisíca da UNINASSAU (Foto: divulgação)

EAD Social

A UNINASSAU sempre atuou com responsabilidade social. Um exemplo é o projeto Mães Produtivas, que oferece bolsas integrais para mulheres com filhos diagnosticados com doenças raras, como microcefalia. A iniciativa é promovida pelo grupo Ser Educacional em 20 estados brasileiros. As candidatas podem escolher cursos de graduação e pós-graduação EAD.

O projeto beneficia mães que não podem comparecer às aulas presenciais por seus filhos precisarem de cuidados especiais. Este ano serão disponibilizadas mais de 20 bolsas de estudo na Bahia. Além desta oferta, a UNINASSAU ampara as mães com uma aula inaugural e oficinas que ensinam ferramentas para um processo de aprendizagem mais eficiente.

“Não adianta dar apenas a bolsa. A ideia é fazer um acompanhamento e mostrar que ferramentas podem ajudar no estudo em casa. Queremos dar oportunidade para aquelas que deixaram de produzir para cuidar dos filhos e chama-las de volta para um projeto de vida, conciliando o cuidado com a família e os estudos”, finaliza a reitora.

