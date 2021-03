Unirb bate Bahia em Pituaçu e vence pela primeira vez no Baianão

No primeiro jogo oficial entre Bahia e Unirb, o time de Alagoinhas fez história. Na noite desta quarta-feira (3), a equipe do interior bateu o Bahia por 1x0, no estádio de Pituaçu e venceu pela primeira vez na elite do Campeonato Baiano.



O gol do triunfo foi marcado pelo atacante Vinícius, ainda no primeiro tempo. Enquanto isso, o time de transição do tricolor amargou a segunda derrota no estadual.



Com a vitória, o Unirb ocupa agora a vice-liderança do Baianão, com cinco pontos. Já o Bahia caiu duas casas e está no quinto lugar, com três pontos. O tricolor volta a entrar em campo no domingo (7), quando encara o Vitória da Conquista, no Lomanto Júnior. Já o Unirb recebe o Doce Mel.

O JOGO

Desfalcado por lesões e suspeitas de covid-19, o time de transição do Bahia entrou em campo com mudanças. Nem mesmo o técnico Cláudio Prates, isolado, não esteve à beira do campo. O auxiliar Hamilton Mendes comandou a equipe.



O Esquadrão começou a partida com a estratégia de dar a bola ao Unirb. Marcando em linha alta, o tricolor empurrava o adversário no campo de defesa. Aos poucos a equipe foi se soltando e as chances apareceram.

Aos 13 minutos, Bruno Camilo pegou a sobra do escanteio e bateu colocado. A bola passou tirando tinta. Minutos depois foi a vez de Chrystian receber na pequena área e perder chance incrível.

Do outro lado, o Unirb foi letal. Na primeira boa chance, Carlos Magno recebeu na grande área e cruzou na medida para Vinícius. A defesa do Bahia dormiu e o camisa 9 testou para fundo das redes, abrindo o placar aos 25 minutos.

O gol deixou o Unirb confortável para explorar o contra-ataque. Já o Bahia apresentou dificuldade na construção das jogadas e terminou a primeira etapa com o prejuízo no placar.

POUCA EMOÇÃO

Na tentativa de deixar o time mais veloz, o Bahia voltou para o segundo tempo com Gustavo na vaga de Chrystian. Apesar da alteração, o tricolor seguiu com dificuldade para penetrar na área do Unirb.

Apesar da tentativa de pressão do Bahia, quem chegou com perigo mesmo foi o Unirb. No chute de Mineiro, Matheus Teixeira teve que se esticar todo para evitar o segundo gol. A resposta do Bahia veio na mesma moeda. Deijair defendeu a finalização de Renan Guedes.



A partir dos 25 minutos o jogo ficou morno. O Bahia só voltou a assustar aos 38 minutos. Gustavo bateu forte e Deijair deu rebote nos pés de Marcelo, mas o atacante não pegou em cheio e o goleiro se recuperou.

Errando muitos passes e sem conseguir encaixar as jogadas, o Bahia viu o tempo passar, não chegou ao empate e amargou a segunda derrota no Campeonato Baiano.

FICHA TÉCNICA

Bahia 0x1 Unirb - Campeonato Baiano (3ª rodada)

Local: estádio de Pituaçu (Salvador-BA)

Gol: Vinícius, aos 25 minutos do 1º tempo

Cartão amarelo: Xodó (Unirb)

Arbitragem: Diego Pombo Lopez, auxiliado por Jucimar dos Santos Dias e Daniella Coutinho Pinto.

Bahia: Matheus Teixeira, Renan Guedes, Ignácio, Everson e Felipinho (Gustavo Henrique); Leozídio (Douglas Borel), Bruno Camilo e Jeremias (Fabrício); Daniel Penha, Marcelo Ryan (Gustavo Brinquedo) e Chrystian (Gustavo). Técnico: Hamilton Mendes.

Unirb: Deijair, Leandro Alaba, Dedé (Jordan), Gustavo e Digão; Xodó, Paulinho e Carlos Magno (Mineiro); Du Paraíba, Vinícius (Henrique) e Rafael (Felipe Maradona) (Rafael Granja). Técnico: Laélson Lopes.