Unirb tem metodologia focada no aprendizado prático

Imagine escolher uma universidade para iniciar uma capacitação profissional e encontrar nela a porta de entrada para o seu primeiro emprego. Foi esse o enredo da experiência vivida pela engenheira química Juscely Carvalho. Formada pela Unirb em 2018, depois de optar pela iniciação científica, conseguiu destaque em sua turma após publicar dois artigos sobre controle de qualidade, e, ao colar grau, foi contratada na Ewwá, empresa recém fundada pelo grupo Unirb, que atua na produção de cosméticos.

“A Ewwá apostou em mim, e acho muito importante poder iniciar a vida profissional em um lugar que acredita no nosso potencial, e essa cultura passa em frente pois hoje 85% do nosso corpo funcional é formado por alunos e ex-alunos da Unirb”, explica Juscely.

Aula do bacharelado em Estética e Cosmética

A Ewwá, que é focada na produção de cosméticos à base de ativos naturais, se prepara começar a distribuir o seu primeiro produto no mercado, e foi formatada para servir como uma etapa da formação prática dos alunos da Unirb, agregando através de estágio, estudantes dos mais variados cursos de graduação oferecidos pela instituição.

“O mais importante desse processo é que aqui o aluno é estimulado a não apenas reproduzir as tarefas, mas participar e contribuir com todos os processos da empresa. Eu por exemplo aplico na prática as pesquisas em controle de qualidade que desenvolvi na época da faculdade”, relata Juscely.

Através de uma metodologia focada no aprendizado prático, o Centro Universitário Unirb tem trabalhado continuamente na criação de estruturas que fortaleçam o desenvolvimento dos estudantes dos seus 41 bacharelados, 37 tecnólogos, além das 3 licenciaturas e também dos 26 cursos EAD.

Unirb em uúmeros:

Bacharelado: 41 cursos

Tecnólogo: 37 cursos

Licenciatura: 3 cursos

Pós Graduação: 69 cursos

Sequencial: 3 cursos

EAD: 26 cursos

Para o coordenador do curso de Engenharia Química, Reiner Requião, a Ewwá tem sido uma importante ferramenta não só para o aprendizado prático, como também para iniciação científica dos estudantes – parte importante da estrutura do curso.

“Um grande trunfo da Ewwá é servir como um lugar além da prática de produção para nossos alunos. Lá, muitas pesquisas têm sido desenvolvidas, e esse aprofundamento acadêmico tem levado muitos estudantes a já saírem do curso para o mestrado, ampliando ainda mais os horizontes profissionais”, afirma.

Prática Multidisciplinar

Muito além da graduação em Engenharia Química, a Ewwá tem sido uma excelente porta na prática profissional para os alunos do bacharelado em Estética e Cosmética, segundo a coordenadora do curso, Ana Paula Geidene. “A prática principalmente nos processos de testagem e produção são um aprendizado incrível para a preparação dos alunos diante do mercado de trabalho”, afirma.

Processo de produção da Ewwá

O bacharelado em Estética e Cosmética tem conquistado espaço na preferência dos estudantes por conta do crescimento acelerado do mercado de beleza, enfoque do curso, porém, também permite aos alunos atuar de formas mais próximas ao mercado de bem estar e saúde.

“Temos visto cada vez mais pacientes de câncer ou vítimas de queimadura, por exemplo, agregando os cosméticos ao seu tratamento, e nossos alunos são preparados para atender esses novos mercados”, aponta, ao citar também os jovens e os homens como público que também consomem cada vez mais os tratamentos estéticos e cosméticos, provando que o mercado é uma verdadeira mina de ouro.

Prática em isolamento

Um outro curso que também deve começar a abrir oportunidades aos seus estudantes através da Ewwá é a graduação em Farmácia da Unirb. Relativamente nova, a graduação, assim como as demais, teve suas práticas restritas ao laboratório virtual disponibilizado pela instituição, em decorrência da pandemia da covid-19; na ferramenta é possível ter experiência de simulação prática.

Porém, de acordo com a coordenadora de Farmácia, Érica Soares, que é egressa da Unirb e hoje é mestra, a instituição prepara um retorno presencial reforçando as práticas dos cursos. “Já estamos em processo de inserção dos nossos alunos na indústria para permitir que eles tenham a vivência prática na elaboração de produtos. E como tivemos essa interrupção durante a pandemia, a ideia é voltar com um reforço especial no lado prático dos cursos”, explica.

