Universal Studios anuncia primeira atração do seu Halloween

Ainda faltam cinco meses para o Halloween, mas a Universal Studios já está se preparando para uma das épocas mais famosas dos parques. A primeira atração já divulgada será inspirada no seriado “Stranger Things”, da Netflix.

Pelo segundo ano, os parques Universal Studios Hollywood, em Los Angeles (Califórnia), e Universal Orlando Resort, em Orlando (Flórida), terão uma atração inspirada na série. A novidade terá elementos das temporadas 2 e 3, que estreia na Netflix no dia 4 de julho.

Em Orlando e na Califórnia, serão recriados os labirintos presentes na série e que aterroriza a pequena cidade de Hawkins, em Indiana.

Além disso, a primeira casa assombrada confirmada para o Halloween Horror Nigts, Nightingales: Blood Pit, terá como inspiração a Roma antiga. Os visitantes terão todo o cenário baseado na época.

Pacotes e ingressos

Em 29ª edição, o Halloween Horror Nights do Universal Studios é o principal evento de Halloween entre os parques temáticos dos EUA. A edição deste ano começa no dia 6 de setembro, em Orlando, e no dia 13 em Hollywood, e vai até o dia 2 de novembro.

Os ingressos para o Halloween Horror Nights do Universal Orlando já estão à venda por preços promocionais a partir de US$ 81,99. Além disso, companhias aéreas e agências de viagens já estão com pacotes para os parques e hotéis da região.