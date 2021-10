Universidade nos EUA oferece cursos de curta duração para brasileiros

Estão abertas as inscrições para cursos de curta duração na California State University, em Northridge, nos Estados Unidos. Serão oferecidas 20 bolsas de estudo para estudantes brasileiros. As vagas estão disponíveis para as turmas de julho de 2022 e janeiro de 2023.

As especializações são destinadas a alunos do último ano da graduação e profissionais graduados com interesse nas áreas de Marketing, Comunicação, Liderança e Marketing Digital. Com duração de 80 horas, o aluno pode escolher entre 4 programas: Communication, Design & Innovation; Digital Companies & E-Business Revolution; Design Thinking & Innovation; e Leadership in an Age of Disruption.

Com a bolsa de 50%, o investimento é de US$ 3.329 e pode ser parcelado em até 16x de US$ 208. Em conjunto ao programa, é oferecido um módulo gratuito de Business English, focado em melhorar a fluência do idioma no contexto empresarial.

Além do conteúdo teórico e estudos de casos, o programa oferece visitas a empresas e conversas com executivos americanos com o objetivo de proporcionar uma imersão na realidade de negócios globais de forma completa.

Gustavo Geoffroy participou da turma de Communication, Design & Innovation em janeiro de 2020. Para ele o programa foi uma possibilidade de conhecer pessoas de todos os lugares do mundo e aprender com ótimos professores, permitindo que o aluno forme um networking internacional. "O curso abre nossa mente para novos horizontes, é um programa incrível, recomendo para quem quer ter uma experiência para mudar a vida", afirma.

Como se candidatar

Organizada pela escola de negócios IBS Americas, as inscrições acontecem até o dia 31 de outubro. Para realizar a inscrição, o candidato deve entrar na página da universidade, escolher o curso desejado e preencher o Application Form, inserindo o cupom CSUN-10.50 para obter o desconto de 50%. A partir do formulário enviado, a equipe da IBS Americas retornará com o resultado da candidatura, por e-mail ou telefone, em até uma semana. Em caso de dúvidas, é possível contatar a equipe pelo e-mail info@ibs-americas.com.

As bolsas são referentes aos períodos de julho de 2022 ou janeiro de 2023, logo, caso o estudante não consiga ir aos Estados Unidos na data inicialmente desejada por conta da pandemia do coronavírus, é possível postergar a viagem para o semestre seguinte sem custo adicional e mantendo os benefícios da bolsa obtida.





Fonte: Agência Educa Mais Brasil