Uruguaio é espancado e assaltado ao sair de camarote em Ondina

Um homem foi assaltado e espancado na madrugada deste domingo (22), na Ondina, em Salvador. Andrés Maximiliano Alonso Pena, de 31 anos, foi surpreendido por homens desconhecidos que lhe assaltaram e em seguida o espancaram. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), por volta das 5h, onde foi medicado e recebeu alta em seguida.

De acordo com o boletim de ocorrências do posto policial da unidade de saúde, Andrés está no Brasil há 11 meses. À polícia, ele informou que trabalha com o Olodum através de convênio com o Consulado do Uruguai.

Ainda conforme o boletim, a vítima estava saindo de um camarote próximo à Universidade Federal da Bahia (Ufba) em Ondina quando os indivíduos dssferiram golpes de cacetadas. Andrés foi atingido na cabeça e em várias partes do corpo. Os criminosos ainda levaram todos os seus pertences, incluindo documentos, celular, chaves e dinheiro.

O fato foi registrado na 7ª Delegacia (Rio Vermelho) como lesão corporal.

Ao CORREIO, a assessoria do grupo Olodom informou que Andrés não trabalha no grupo, mas é um visitante da escola, por meio do consulado do Uruguai.

*com orientação de Amanda Palma