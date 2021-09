Usain Bolt lança álbum de reggae e mira o topo: “quero ganhar um Grammy”; ouça

Depois de se aventurar no futebol, o astro do atletismo Usain Bolt se jogou no mundo da música, seu primeiro álbum foi recém-lançado em todas as plataformas de streaming. Com 14 músicas de reggae, a produção já está entre as mais ouvidas lá fora.



Viciado em fazer história, Bolt afirma que almeja a grandeza também na música. “Eu estou mirando no topo. Eu quero ganhar um Grammy, um álbum de platina ou um single. Eu quero ter esse troféu e estar em uma sala onde todos aqueles grandes produtores falam sobre a minha música. Eu sei que é um longo processo e temos muito a aprender, mas estamos aproveitando o processo”, comentou, em entrevista à BBC.



Intitulado de "Country Yutes", o álbum conta com a participação do seu amigo pessoal NJ Walker. Nas redes sociais, Bolt divulgou trechos dos clipes, publicados na sua conta oficial do Youtube.

Esta, no entanto, não é a primeira aparição do ex-atleta no mundo da música. Em janeiro do ano passado, ele esteve em um estúdio, soltando a voz em uma versão remixada da música Energy to Burn.