Usando body cavadão, Gracyanne Barbosa reflete sobre 'padrões' de corpo feminino

Foto: Reprodução

A modelo Gracyanne Barbosa surpreendeu seus seguidores ao aparecer com um body muito cavado, que quase deixou uma parte íntima sua à mostra. Em entrevista ao colunista Leo Dias, do portal Metrópoles, a musa fitness explicou o vídeo.

“Todas nós somos resultado de diversas mulheres que temos dentro de nós, e naquele Reels (do Instagram) eu quis mostrar isso, as diversas Gracyannes que existem dentro de mim”, comentou.

O look chamou atenção de famosos também. Tatá Werneck ficou preocupada e comentou: “Gente, os menores grandes lábios do mundo! Eu ia ficar que nem um nugget espalhado com esse maiô”.

“O apoio das mulheres é realmente motivador para que eu continue sempre me expressando da forma como eu desejo naquele momento. É claro que feito de forma divertida, como a Tatá, é sempre bem-vindo, porque, em uma brincadeira, ela expõe uma preocupação feminina de não estar nos padrões e acho que isso ajuda a quebrar a ideia de que exista um padrão certo, para o corpo e para a pepeca”, afirma Gracyanne.