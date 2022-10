Usuários do Instagram relatam contas suspensas, bloqueios e perda de seguidores

Muitos usuários do Instagram relataram, na manhã desta segunda-feira (31), a perde de seguidores, suspensões e até bloqueios dos perfis pela plataforma. Há relatos de instabilidade em vários países além do Brasil, como Itália, Turquia, Tailândia, França, Chile e Japão.

As reclamações foram compartilhadas no Twitter, onde também há relatos de dificuldades para acessar a rede social. Outros usuários alegam que, mesmo confirmando o endereço de e-mail, ainda assim, tiveram as contas bloqueadas temporariamente.

O escritor e colunista do CORREIO, Edgard Abbehusen, relatou que perdeu mais de 60 mil seguidores. Já o humorista Tiago Banha, que utiliza a plataforma para compartilhar vídeos de seus trabalhos, perdeu mais de mil seguidores. A influenciadora digital Virginia Fonseca Costa contou ter perdido 200 mil seguidores.

(Foto: Reprodução - Perda de seguidores de Edgard Abbehusen)

No entanto, o possível bug não foi apenas para aqueles que têm uma grande quantidade de seguidores. A fisioterapeuta Marcela Santana, que tem 2 mil pessoas te seguindo, acordou com menos 50 seguidores. "Achei que meu Instagram estava sendo hackeado ou algo do tipo. Eu nunca vi algo parecido", disse.

Já o estudante de nutrição, Iago Bispo, teve sua conta suspensa temporariamente e desconfia que pode ter sido por causa da confirmação do e-mail. "Eu não confirmei assim que acordei hoje, eles podem ter desconfiado que era algum fake ou bot, né?".

(Foto: Reprodução - Instagram)

No Twitter, o Instagram relatou que já está ciente das reclamações dos usuários e lamenta pelo ocorrido.

(Foto: Reprodução - Twitter)