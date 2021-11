Usuários reclamam de novos problemas no Spotify nesta quinta (18)

O Spotify está com problemas no aplicativo para iPhone (iOS) nesta quinta-feira (18). No Twitter, usuários reclamam que o músicas estão parando de tocar logo com o bloqueio de tela do smartphone, ou ao deixar o streaming em segundo plano.

A conta oficial de status do Spotify no Twitter informou, por volta das 14h (horário de Brasília), que o serviço está ciente e investiga o bug. Segundo o site Downdetector, que monitora notificações de erro de serviços online, os usuários passaram a relatar o erro pouco antes das 13h.

No Twitter, alguns usuários reclamaram do bug que interrompe a reprodução de músicas, deixando os termos "Meu Spotify" nos trending topics durante a tarde. No Google Trends, plataforma que monitora pesquisas na Internet, "problemas no spotify", "meu spotify fica fechando sozinho" e "spotify está com problema" estão em ascensão devido à instabilidade.

ainda bem que não é só o meu spotify que tá parando sozinho já tava pra ter um treco aqui pic.twitter.com/wB3ls8qJW3 — mike (@horrnyjail) November 18, 2021









É a segunda vez esta semana que o serviço de música apresenta instabilidades. Na terça, o Spotify mostrou problema nas versões de navegador e desktop, que apresentou mensagem de "não encontramos essa página", mas funcionou melhor no aplicativo de celulares, com alguns erros na busca.

Segundo reportagem do The Verge, o problema vai além disso, com outros serviços como Discord e Snapchat apresentando problemas.

Aparentemente, houve um problema no Google Cloud que afetou serviços que dependem dele. O resultado é páginas de erro 404 se espalhando pela web.