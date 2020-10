Vaca fica presa em telhado de rancho e precisa ser resgatada por bombeiros

Uma vaca precisou ser resgatada do telhado de um rancho nesse domingo (25), em Timbó, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo o dono do animal, o bovino pode ter subido no local através de uma rua lateral, que fica mais alta do que o teto do rancho.

O Corpo de Bombeiros foi ao lugar resgatar a vaca. As informações são do programa Bom Dia Santa Catarina, da TV Globo.

O caso aconteceu por volta das 11h, quando o dono percebeu que o animal estava em cima do telhado.

Com a chegada dos bombeiros, a vaca foi retirada, com a ajuda de cordas e de uma escora.

Após consulta com veterinário, foi constatado que ela passava bem e que sofreu apenas escoriações nas patas.