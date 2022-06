Vaca prenha é retirada de fossa de mais 3 metros de profundidade na BA

Uma vaca que estava prenha foi resgatada de uma fossa de 3 metros de profundidade por uma guarnição de busca e salvamento do 19º Grupamento de Bombeiros Militar (19ºGBM) de Alagoinhas. A ocorrência aconteceu na tarde desta terça-feira (28) no bairro Santa Terezinha. De acordo com populares a fossa estava fechada, mas tampa não resistiu ao peso do animal.

Para a retirada do animal do local os bombeiros utilizaram cabos, tripé e fitas. Equipamentos para o resgate vertical de forma segura. Após a estabilização os militarem içaram a vaca de forma segura. O animal, que estava sem ferimentos aparentes, foi deixado sob os cuidados do proprietário. A ação também contou com o apoio de um guincho da Secretaria de Serviços Públicos de Alagoinhas (Sesp).

O proprietário da vaca foi orientado a murar o terreno, ou tapar a fossa de forma mais segura, evitando novos acidentes no local.

Caso perceba algum animal como vaca, num local de risco e que não seja o habitat natural, os cidadãos devem acionar os bombeiros através da central 193. Os militares possuem técnicas adequadas para a remoção, pois se for retirado de forma inadequada a ação pode causar maiores traumas no animal, além de comprometer a segurança dos envolvidos.