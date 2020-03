Vacina contra gripe tem fila em pontos de drive-thru em Salvador

O primeiro dia de vacinação contra Influenza (H1N1 e gripe) em Salvador começou com filas em lugares diferentes. Além dos 143 postos de saúde aptos a aplicar as doses da vacina para idosos e profissionais de saúde, houve filas no acesso à Arena Fonte Nova e ao Centro de Convenções Salvador. Os dois lugares, além da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e do 5º Centro de Saúde, são pontos de drive-thru para vacinação.

Durante o lançamento da campanha de vacinação, no 5º Centro, na manhã desta segunda-feira (23), o prefeito ACM Neto disse que outros oito pontos de drive-thru serão divulgados ao longo desta semana. Supermercados também estão conveniados com a prefeitura para fazer a aplicação das doses.

"Nós nos preocupamos em assegurar que as vacinações pudessem acontecer nos postos de saúde, mas ampliamos essa oferta, cadastrando supermercados da cidade que vão poder fazer a vacinação e também implantando esse sistema de drive-thru. Serão, ao todo, 12 pontos em toda a nossa capital", disse Neto.

Mesmo assim, o movimento foi grande em postos de saúde da cidade. "Eu quero chamar a atenção mais uma vez para as pessoas acompanharem as regras que nós publicamos nas redes sociais porque a gente tem que evitar ao máximo qualquer risco de aglomeração. Para evitar, é fundamental que as pessoas entendam que há, neste momento, uma prioridade para os idosos e para as pessoas que trabalham na área de saúde. Tudo vai ser feito de acordo com o mês de nascimento da pessoa", disse o prefeito.

Drive-thru: Complexo de Saúde Clementino Fraga (em frente ao IML), Arena Fonte Nova, Centro de Convençõe de Salvador e Escola Bahiana de Medicina