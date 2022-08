Vacina covid: apenas 16% do público alvo tomou a 4ª dose em Feira de Santana

A procura pela quarta dose da vacina contra a Covid ainda é baixa em Feira de Santana. Apenas 16% do público-alvo destinado a tomar a dose compareceu às unidades de saúde até a última terça-feira (23). O alerta é da Secretaria Municipal de Saúde. No momento, a aplicação está destinada para pessoas com 40 anos ou mais, além de trabalhadores de saúde que receberam a terceira dose há pelo menos quatro meses.

“Observamos a redução dos casos da Covid, não apenas na nossa cidade, mas também ao redor do mundo e devemos isso ao aumento da população vacinada. É importante que todos tenhamos o cuidado de manter o ciclo vacinal completo para continuar controlando os índices, bem como os casos mais graves da doença”, destaca a secretária interina de Saúde, Fernanda Botto.

Ainda de acordo com a secretária interina, a ampliação do público-alvo depende do abastecimento de doses feito pelo Ministério da Saúde. Para receber o imunizante é preciso, além de estar no período recomendado pelo Ministério da Saúde, apresentar RG, CPF, cartão do SUS, caderneta de vacinação (com registro das três doses) e comprovante de residência.

De segunda a sexta-feira a aplicação das doses é realizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs), localizadas nas zonas urbana e rural. Em Feira de Santana, 571.946 pessoas tomaram a primeira dose contra a Covid. Do total, 521.021 receberam a segunda aplicação e 307.553 a terceira. Já a quarta dose, apenas 74.302.

Confira os locais e horários de vacinação:

A vacinação acontece nas Unidades de Saúde da Família da sede CSU, Caseb II, Baraúnas, Jardim Cruzeiro, Alto do Papagaio, Asa Branca III, Campo Limpo II, Aviário I e II, Conceição II, Feira VI - I e II, Panorama I e II, George Américo III, IV e Campo Limpo IV, Santo Antônio dos Prazeres I e II, Tomba I e III, Expansão do Feira IX-I, Viveiros, Feira X-III e IV, das 8h às 16h e nas Unidades de Saúde da Família, vinculadas ao Programa Saúde na Hora, das 8h às 21h.

Também haverá imunização em todas as Unidades de Saúde da Família dos distritos: Alecrim Miúdo, Alto do Rosário 1 e 2, Bonfim de Feira, Candeal, Fulô, Galhardo, Jenipapo, Humildes 1, Humildes 2, Ipuaçu, Jaguara 1 e 2, Jaíba, Limoeiro, Mantiba, Matinha, Pé de Serra, Rosário, São Cristóvão, São José 1 e 2, Tanquinho de Humildes, Terra Dura e Tiquaruçu, das 8h às 16h, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Cassa, Caseb I, Dispensário Santana, Irmã Dulce, Mangabeira, Serraria Brasil e Subaé a imunização acontece das 8h às 17h.